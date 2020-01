Die alten Leiden des jungen Hans

Brandenburg/H

Samstagabend am Brandenburger Theater. Unter der Regie von Steffan Drotleff hat das Stück „Hans im Glück“ in der Adaptation von Peter Ensikat Premiere auf der Probebühne. Der Bühnenbildner Thomas Gabriel hat dazu wieder ein wunderbares Bühnenbild geschaffen: schlicht, aber stimmig. Der Eindruck am Ende des Stückes: da wäre aber mehr drin gewesen. Aber es sind eben engagierte, mit dem Herzen spielende Laien, die mangels eines eigenen Ensembles am Haus die hochsubventionierte Bühne bespielen.

Zur Galerie Premiere feierte mit ihrem Stück „Hans im Glück“ die Bürgerbühne am Samstag auf der Probebühne des Brandenburger Theaters.

Sicher, es ist die Aufgabe der Regie, alle Schauspieler zu Höchstleistungen zu führen – und nicht nur einige. Aber Drotleff hat sich ehrlich bemüht. So wie alle Spieler auf der Bühne, allein, das Niveau ist zu unterschiedlich. Die Figur des Hans tritt doppelt auf: Hans I ( Fritz Schulze) kann die Situation genießen, in der er sich gerade befindet. Hans II ( Thomas Leopold) hingegen ist raffgierig, nie zufrieden. Er will alles haben und nimmt, was er kriegt. Der Goldklumpen, den Hans schleppt, wird von Vinzenz Thiel verkörpert. Thiel glänzt im knappen goldenen T-Shirt und trägt schwarzen Hose goldene Turnschuhe. Später beweist er, dass er auch singen kann.

Immer, wenn Hans an einen Punkt kommt, wo sein Leben beschwerlich wird, eröffnet sich ihm eine neue Möglichkeit. Statt sich weiter mit dem Klumpen abzuschleppen, tauscht er ihn gegen ein Pferd, das Petra Lubinsky spielt. Aber man glaubt ihr nicht, dass sie ein Pferd ist. Das Bild eines Pferdes auf ihrem Shirt reicht nicht. Dass die Darstellung eines Tieres Laien gelingen kann, beweist Katrin Hüttig als Schwein. Sie hat sich in die Geräusche, Bewegungen und Reaktionen eines Schweines wunderbar eingefühlt, in seine Ängste vor dem Metzger, in seine Panik, aber auch in seine überbordende Lust beim Fressen, selbst dann, wenn es weiß, dass das Mästen das Ende beschleunigt. Katrin Hüttig spielt das überzeugend. Großartig sind auch Emely Hinze und Vanessa Braun in ihren Rollen als Gans I und Gans II. Wild schnattern sie und geben sich flatterhaft wie diese großen Vögel.

Julia Peter überzeugt als Kuh. Man glaubt ihr die gespielte Dumpfheit und ist überrascht, wie viel Bauernschläue, ja Häme im Tier steckt, als Hans davon träumt, seine Kuh zu melken und gar nicht bemerkt, dass die Kuh ein Ochse ist.

Fritz Schulze als Hans I hat die größte Rolle zu stemmen. Leider deklamiert er seinen Text mehr, als dass er ihn gestaltet.

So sinniert er zwar über das Glück, aber es gelingt ihm nicht, seine Gedanken glaubhaft zu vermitteln, den Zauber, der über seinem Leben liegt, nachvollziehbar zu machen. Thomas Leopold als Raffke-Hans vor allem durch Lautstärke in Erinnerung. Glück kommt nicht aus dem Gewinn sondern aus dem Selbst. Hans fragt sich und die Welt: „Ist das wenig“ wenn „ich ich bin?“ Nein. Und das ist die Botschaft, die die Laien auf die Bühne bringen.

Würde man am BT nicht so tun, als wäre das richtiges Theater sondern würde das Laienspiel Laienschauspiel nennen: Man könnte den „Hans im Glück“ wohlwollend mit einem Lächeln besprechen. Ein Stück aber, das als Eigenproduktion und mit großem Tamtam angekündigt wird, muss sich an den Maßstäben eines Theaters messen lassen. Ob sein Team diese Latte überhaupt überspringen kann, sollte ein erfolgreicher Profi wie Drotleff sagen.

Von Ann Brünink