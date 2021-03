Brandenburg/H

Die Verkehrsbetriebe Brandenburg wollen beim Umbau der beiden Haltestellen in der Steinstraße so genannte Veloschienen verbauen. Die Arbeiten beginnen in der kommenden Woche und sollen bis Ende Juli andauern. Allerdings dürfte der Einbau der Schienen, in denen sich Laufräder von Fahrrädern, Rollatoren oder Rollstühlen nicht mehr verkanten beziehungsweise einklemmen können, nicht mehr als ein Symbol sein.

Übergang zwischen den Haltestellen

„Es geht erst einmal nur um den acht Meter breiten barrierefreien Übergang zwischen den beiden versetzten Halb-Haltestellen über die Fahrbahn“, sagt Verkehrsbetriebe-Geschäftsführer Jörg Vogler. Man habe vor allem die wiederholten Forderungen des Behindertenbeirats erhört. „Sie sagen ja nicht zu Unrecht, was nützt uns eine barrierefreie Haltestelle, wenn wir von dort nicht wegkommen.“

Gefährliche Mitbenutzung

Es gibt bekanntlich auch Forderungen von den Interessenvertretern der Radfahrer wie ADFC und Verkehrsclub Deutschland VCD nach Veloschienen. „Ein kilometerlanges Verbauen durch die Innenstadt halte ich für höchst bedenklich, weil davon ausgegangen wird, dass sich Radfahrer und Straßenbahn den gleichen Verkehrsraum teilen.“ Das sei gefährlich, deshalb gebe es vielerorts Bestrebungen, die Radfahrer weg aus dem gemeinsamen Verkehrsraum auf eigene Trassen zu bringen.

Nur ausgewählte Einbau-Stellen

„Ich bin dafür, Veloschienen nur dort zu verbauen, wo man nicht drumherum kommt. Das ist aus meiner Sicht allein die Ritterstraße. Ansonsten kann es nicht die Lösung sein, auf Schienen zu fahren“, argumentiert Vogler. Er sei allerdings dafür, Übergänge und notwendige Querungen der Gleise mit den Veloschienen zu sichern. Die Stadtverwaltung habe den Auftrag, diese kritischen Punkte im Stadtgebiet zu benennen. Das hat sie allerdings noch nicht getan, lediglich den Untersuchungsauftrag für Stein-, Haupt- und Ritterstraße gibt es bislang.

Kommune bezahlt Übergang

„Daraus kann sich für uns ein Maßnahmepaket ergeben, aber nun wollten wir überhaupt erst einmal anfangen.“ Zum Verständnis: Die VBBr bauen die Haltestellen behindertengerecht um, für die Fahrbahnquerung ist die Kommune zuständig, bezahlt diese auch. Im Interesse eines guten Bauablaufs wird in Regie der Verkehrsbetriebe gebaut.

Keine Firma zu finden

Allerdings deutet sich bereits ein Problem an: „Wir finden bislang noch keine Firma, welche die Veloschienen einbauen will und kann. Das sieht in der Kürze der Zeit nicht gut aus, auch wenn wir noch nicht in der kommenden Wochen anfangen, den Übergang zu bauen“, sagt Vogler.

Teilstücke vorstellbar

Er wolle aber prüfen – falls sich eine Firma findet – ob man gestückelt über jeweils drei Meter weitere Veloschienen-Abschnitte dort einbauen kann, wo die Radfahrer vor und nach den Haltestellen über die äußere Schiene auf den Radfahrstreifen wechseln kann. Der wird nämlich aus Platzgründen an den Haltestellen von der Seite rechts vom Gleis in die Mitte zwischen die Schienen verlegt.

Von André Wirsing