Die Zustände müssen schlimm gewesen sein. Tagsüber waren die Schranken in der zwischen der Magdeburger Straße und der Straße der Aktivisten (heute Magdeburger Landstraße) fast ständig geschlossen. Das Stahl- und Walzwerk, die Wohngebiete zwischen den Kasernen und dem Silokanal und das Stahl-Stadion war nur schwer zu erreichen.

Bauarbeiter des VEB BMK Ost hier am westlichen Teil der Brücke 1968/69. Quelle: Arbeitskreis Stadtgeschichte Brandenburg/Harry Prill

Mit dem Bau der Brücke, die vor 50 Jahren für den Verkehr freigegeben worden ist, entspannte sich die Lage merklich. Auch wenn heute nur noch wenige Bahnen unter dem maroden Bauwerk hindurch fahren: Die Brücke ist ein zentraler Knotenpunkt nicht allein für die Stadt Brandenburg, sondern für die Region. Die plötzliche Sperrung vor wenigen Tagen trifft Westbrandenburg heftig. Die erste Straßenbahn fährt 1969 über die neue Brücke. Arbeitskreis Stadtgeschichte Brandenburg/Harry Prill

Wie war es, als es noch keine Brücke an dieser Stelle gab? Können Sie sich, liebe Leser, noch an die ewigen Schließzeiten der Schranke erinnern? Kamen Sie auch zu spät zur Arbeit? Oder zu spät zum Anpfiff ins Stahl-Stadion? Schreiben Sie uns Ihre Erinnerungen an die brückenlose Zeit. Vielleicht finden Sie auch Fotos vom damaligen Zustand, die Sie uns zur Verfügung stellen können.

