Brandenburg/H

Ob es ein heikles Unterfangen ist, dass die Stadtwerke Brandenburg und ihre Wasserversorger-Tochter Brawag planen, wird sich weisen. Auf alle Fälle werden sie viel kommunizieren müssen, um Zustimmung zu bekommen – von Behörden, der Kommune und aus der Bevölkerung.

Strom nur für die Deutsche Bahn

Worum geht es? Auf Wunsch des Kraftwerkbetreibers Uniper sollen sie dessen Wasserversorgung sicherstellen. Uniper betreibt das Bahn-Kraftwerk mit 160 Megawatt elektrischer Leistung in Kirchmöser – es ist einer von nur drei Standorten in ganz Ostdeutschland und arbeitet mit Erdgas, die anderen beiden werden mit Kohle befeuert. Es liefert auch ausschließlich an die Deutsche Bahn AG Strom, im Gegensatz zu „normalen“ Kraftwerken mit 50 Hertz hat dieser eine Frequenz von knapp 16,7 Hertz.

Kombination aus zwei Antrieben

Bei der Anlage handelt es sich um ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD). Dabei wird eine Gasturbinen- mit einer Dampfturbinenanlage kombiniert. In der Gasturbine wird Erdgas verbrannt. Die dabei entstehenden Verbrennungsgase geben ihre Energie jedoch nur teilweise an die Turbine ab. Die Restwärme wird an das Medium Wasser beziehungsweise Dampf übergeben, mit dem die Dampfturbine angetrieben wird. Das Kraftwerk erreicht so einen Wirkungsgrad von rund 50 Prozent.

Einst Eon, heute Finnland

Es wurde 1994 vom Energieversorger Eon eröffnet und von der einstigen Eon-Tochter Uniper betrieben. Das Unternehmen gehört nach seinem Verkauf nun zum finnischen Energiekonzern Fortum.

Hoher Wasserbedarf

Wegen der beschriebenen Funktionsweise braucht das Kraftwerk ziemlich viel Wasser. Es ist aber kein geschlossener Kreislauf, nur etwa 20 Prozent der eingesetzten Menge wird zurückgewonnen. 80 Prozent verdampfen, gehen also vor Ort verloren. Es kommt zwar irgendwann als Niederschlag wieder auf die Erde, aber nicht in Kirchmöser. Bislang wurde das benötigte Wasser aus dem Plauer See entnommen.

Maßnahmen bei Dürre

Aufgrund der drei aufeinander folgenden Trockensommer 2018 bis 2020 hat das Land Brandenburg ein Niedrigwasser-Konzept erstellt und im Februar 2021 veröffentlicht. Daran geknüpft ist ein langer Maßnahmenkatalog. Dieser schränkt unter anderem das Entnehmen von Oberflächenwasser aus Seen und Flüssen zu bestimmten Zeiten ein.

Tiefbrunnen in der Nähe

Gunter Haase ist der Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Ohne Wasser arbeitet das Kraftwerk aber nicht. „Uniper ist auf uns zugekommen und hat um Hilfe gebeten. Wir haben noch zwei Tiefbrunnen ganz in der Nähe im zweiten und dritten Grundwasserleiter, die könnten wir reaktivieren“, sagt Stadtwerkegeschäftsführer Gunter Haase. Zur Aufsichtsratssitzung am Donnerstag schlug ihm aber heftiger Gegenwind entgegen, mindestens vier der neun Mitglieder waren skeptisch bis kritisch. Dem Vernehmen nach soll es sich um die Stadtverordneten Klaus-Peter Tiemann (CDU), Ralf Krombholz (Bündnisgrüne), Carsten Eichmüller (SPD) und Tobias Dietrich (AfD) handeln.

Sorge ums Grundwasser

Die beiden letzteren wohnen selbst im Ortsteil Kirchmöser, Eichmüller ist Ortsvorsteher. Nach MAZ-Informationen haben sie in der nichtöffentlichen Sitzung Bedenken um den Grundwasserspiegel im Ort geäußert, dieser sei in den vergangenen Dürrejahren schon merklich gesunken.

Untersuchung durch Experten

„Das Grundwasser befindet sich im ersten Grundwasserleiter, wir reden vom zweiten in 40 bis 70 Metern Tiefe beziehungsweise vom dritten in 100 bis 140 Metern Tiefe. Das Wasser kommt hier nicht vom Uferfiltrat, sondern aus anderen Quellen“, erläutert Haase. Sein Unternehmen hat eine externe Untersuchung beauftragt mit den Fragestellungen, ob man bis zu 150.000 Kubikmeter Wasser im Jahr liefern könne und inwieweit es Auswirkungen auf den ersten Leiter gebe. Untersucht wurden Ebenen, Strömungsrichtungen und Herkunft des Wassers. Im Ergebnis sei festgestellt worden, dass es genügend Sperrschichten in der Erde gebe und es keine Auswirkungen auf den ersten Leiter habe, wenn das Wasser aus der Tiefe geholt wird.

Informationen für Bürger

Aufsichtsratschef und Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) soll angeregt haben, die Menschen in Kirchmöser zum Vorhaben in einer öffentlichen Versammlung umfassend zu informieren, das hat Haase bereits zugesagt. Zudem werde die untere Naturschutzbehörde sowie die Wasserbehörde der Kommune das Projekt eng begleiten.

Die „grüne“ Bahn

Die Deutsche Bahn AG soll möglichst viel Individualverkehr sowie auch Kurzstreckenflüge ersetzen, will dabei „grün“ werden, also die Umwelt auch bei der Stromerzeugung möglichst wenig belasten. An Rhein und Donau gelingt das schon mit Wasserkraftwerken. Doch hierzulande können Wind- und Sonnenenergie den Bedarf nicht abdecken. Der Betrieb mit Erdgas gilt als Brückentechnologie, doch in erster Linie dürfte das Unternehmen daran interessiert sein, seine Kohlekraftwerke zu ersetzen. Das dauert wohl noch einige Zeit, also wird es auch noch auf Jahre die Energieerzeugung aus Erdgas geben. Französischer Atomstrom oder Kohlestrom aus Tschechien oder Polen seien auch keine Alternativen, ist aus den Stadtwerken zu hören.

Von André Wirsing