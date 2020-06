Brandenburg/H

Wo wird was an städtischen Straßen, Plätzen, Radwegen und Brücken gebaut? Eine Liste mit den wichtigsten aktuellen und künftigen Bauvorhaben hat Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) nun der MAZ zur Verfügung gestellt.

Auswahl nach festem Katalog

Grundsätzlich gilt: Die Straßenbaumaßnahmen sind im Haushaltsplan für die nächsten fünf Jahre im Voraus festgelegt. Kriterien für die Aufnahme in die Liste sind unter anderem der allgemeine Zustand und die absehbare Schadensentwicklung, die Verkehrssicherheit, bestehende Konzepte wie Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Parkraumentwicklungskonzept, Luftreinhalteplan oder Lärmaktionsplan. Hinzu kommen verfügbare Förderprogramme von Land, Bund und Europäischer Union, mögliche Wirtschaftsansiedlungen sowie die Verfügbarkeit von Eigenmitteln der Stadt.

Anzeige

Zur Galerie Straßen- und Wegebau bewegt die Menschen, weil sie unmittelbar davon betroffen sind. Deswegen nimmt die Stadt nicht nur die großen Projekte in Angriff, sondern auch vermeintlich kleine. Eine Auswahl.

Nicht gegen Anwohnerwillen

Und dann kommt noch der menschliche Faktor hinzu. Beispiel Kurstraße: Die Rekonstruktion beziehungsweise Sanierung der Kurstraße ist nicht im aktuellen Haushaltsplan 2019/2020, auch nicht bis 2024. Die beabsichtigten Maßnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 scheiterten an Widersprüchen der Grundstückseigentümer zum Ausbauprogramm. Nun bleibt es für längere Zeit bei der Buckelpiste – nur plötzliche große Schäden werden repariert.

Weitere MAZ+ Artikel

Nun zu den Projekten im Einzelnen, aufgeführt sind nur die städtischen Projekte. Vorhaben des Landes und des Bundes sind dabei nicht berücksichtigt.

Sanierung an der Oberfläche

Zwischen Bahnübergang und Buswendeplatz soll der Schmöllner Weg eine neue Fahrbahndecke bekommen. Quelle: Rüdiger Böhme

Deckensanierungen für unebene Fahrbahnen: Im zweiten Halbjahr dieses Jahres bekommt die Pflasterstrecke des Schmöllner Wegs zwischen Bahnübergang und Buswendestelle einen neuen Belag, die Ausschreibungen laufen bereits. Ebenfalls wird die Decke der Verbindungsstraße von Mahlenzien nach Wenzlow vom Ortsausgangsschild bis zur Kreisgrenze von August bis September erneuert werden. Das Sanieren des 500 Meter langenBetonstraßenabschnitts der Schlossallee in Gollwitz ist bereits in vollem Gange.

Einfache Rekonstruktionen

Rekonstruktionen sind vorgesehen für den Radweg an der Brielower Landstraße. Die Arbeiten sind ausgeschrieben und sollen im zweiten Halbjahr 2020 erledigt werden. Erneuert wird zudem der Belag auf der Brücke über der Näthewinde. Dabei werden die Holzbohlen durch WPC-Dielen ersetzt, das ist ein Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff. Erfolgen soll das 2021/22, wenn die externen Planer fertig sind.

Brücken sind die Sorgenkinder

Beim Brückenbau entsteht eine ganz neue Verbindung für Fußgänger und Radfahrer über den Jakobsgraben zwischen Bauhof- und Friesenstraße. Die drei Teile der Havelberger Buga-Brücke wurden und werden eingebaut am Radweg an der Brielower Landstraße, an der Arke in Kirchmöser sowie am Buchenweg.

Wie finanziert die Stadt den Straßenbau? Die Stadt hat verschiedene Finanzquellen: Im Haushalt werden ihr so genannte Unterhaltungsmittel zur Verfügung gestellt, die sie nach bedarf und Schadenslage ausgeben darf. Zudem gibt es umfangreiche Förderungen von Bund, Land und EU – etwa für Stadtumbau, für Städtebauförderung sowie für Städtebaulichen Denkmalschutz. Von den Bürgern darf sie seit Anfang 2019 keine Anliegerbeiträge mehr erheben. Das Land gleicht diese „Verluste“ durch eine bestimmte Formel aus: Es gibt 1416,77 Euro je Straßenkilometer. Das Gemeindestraßennetz ist derzeit 337 Kilometer lang. Also gab es im Vorjahr 477.451,49 Euro vom Landesamt für Bauen und Verkehr als Ausgleich. Ab diesem Jahr kommen jährlich 1,5 Prozent Inflationsausgleich dazu.

Komplett ersetzt werden muss die Kanalbrücke in der Bauhofstraße. Eine Instandsetzung ist wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten. Geplant wird im kommenden Jahr. Der Neubau ist für 2022/23 vorgesehen. Zu beachten: In diesem Zeitraum sollen auch die Brücke des 20. Jahrestags sowie die Brücke über der Regionalbahn (2023) in der Potsdamer Straße zeitgleich ersetzt werden.

Das Sanieren der alten Plauer Brücke soll noch in diesem Oktober beginnen, wenn die zweite Ausschreibung brauchbare Angebote liefert. Fertig soll das Projekt im Juni 2022 sein.

Sicherheit für Fußgänger

Auch für die Sicherheit der Fußgänger wird etwas getan: Alle Lichtsignalanlagen an Bauhofstraße und Trauerberg werden im nächsten Jahr rekonstruiert, dieses Jahr ist der Planung vorbehalten. Ebenfalls im nächsten Jahr gebaut wird ein Fußgängerüberweg in der Ziesarer Landstraße – als Konsequenz aus dem tödlichen Verkehrsunfall im Februar. Eine neue Fußgängerampel wird gerade an der Gördenallee direkt gegenüber der gleichnamigen Haltestelle gebaut, sie soll im Herbst fertig sein. In der Ortsmitte Göttin soll ein Fußgängerüberweg noch in diesem Jahr auf Antrag des Ortsbeirats gebaut werden, die Ausschreibung ist gerade draußen.

Auch Langzeitprojekte dabei

Neu gebaut werden gerade die Grabenstraße zwischen Hauptstraße und Wehranlage sowie die Wollenweberstraße vom Gorrenberg bis zur Hauptstraße – beide Projekte sind fast fertig.

Nacharbeit beim Planen

Nachgearbeitet werden muss beim Umbau der Neustädtischen Fischerstraße vom Mühlentorturm bis Einmündung Kleine Münzenstraße/ Anschluss Molkenmarkt. Die Fahrbahnsanierung erfolgt in Asphaltbauweise, zudem muss die Augustastraße auf Zweirichtungsverkehr umgebaut werden. Dafür sind die Pläne anzupassen, gebaut wird frühestens 2021. Fertig sind die Pläne für die Kleine Münzenstraße, gebaut wird ebenfalls 2021.

In den Jahren 2021/22 sollen die Eichamtstraße und die Packhofstraße rekonstruiert sowie die Neustädtische Wassertorstraße umgebaut werden.

Wie weiter auf dem Görden?

Der Straßenbau auf dem alten Görden wird in diesem Jahr geplant. Dann soll es losgehen mit dem Rekonstruieren und Umbauen von Haydnstraße (2021), Beethovenstraße (2022) sowie Mozartstraße (2023).

Neue Dünnschicht-Decken

Ebenfalls verbessert werden sollen Straßen und Wege in Wilhelmsdorf und auf der Eigenen Scholle: Birkenweg (2020), Grüner Weg/Immenweg (2021), Eigene Scholle (2022) sowie am nördlichen Stadtrand Butterlake (2023). Offiziell nennen sich die Maßnahmen „Oberflächenbehandlungen“. Das bedeutet, in der Regel wird die oberste Schicht abgefräst und begradigt, bevor eine dünne Schicht Asphalt neu drauf kommt.

Im nächsten Jahr soll endlich auch der Geh- und Radweg auf der Nordseite des Grillendamms von der Krakauer Straße bis zur Homeyenbrücke gebaut werden, versprochen war dies bereits für 2018.

Pläne für die Ortsteile

In den Ortsteilen wird in diesem Jahr ein Gehweg von der Bushaltestelle bis zur Kita Mahlenzien gebaut, ebenso der Gehweg an der Hauptstraße in Wust instand gesetzt. Für das Rekonstruieren der Schulstraße in Kirchmöser gibt es noch keinen Termin. Hier sind ein kompletter Neuaufbau mit Ersetzen des Pflaster durch Asphalt sowie ein Erneuern der Geh- und Radwege notwendig.

Von André Wirsing