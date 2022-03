Ziesar

Louis Schreiber und Mia Barth können es noch gar nicht glauben. Doch die beiden Sechsjährigen aus der Vorschulgruppe der Kita Villa Regenbogen in Ziesar sind der sportlichste Junge und das sportlichste Mädchen in diesem Jahr. Keiner war schneller beim Schlängellauf, niemand war geschickter beim Ballprellen und keiner schaffte mehr Sprünge auf einem Bein über ein Seil. Stolz zeigen die Kinder ihre kleinen Pokale in die Höhe. Ein Glücksmoment auch für die Eltern.

Melina beim Ballprellen. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir sorgen auch zu Hause für viel Bewegung. Louis spielt im Verein Fußball. Und wenn ich jogge, fährt er mit dem Fahrrad nebenher“, freut sich Vater Marco Schreiber über den Erfolg seines Sohnes.

Dass beide ein eingespieltes Team sind, war auch bei der Familienstafette zu sehen. Während sich Louis im Hüpfsack nach vorn kämpfte, machte Vater Marco beim Handball-Dribbeln eine gute Figur. Jubel auch im Hause Barth. Für Mias Eltern Yvonne und Patrick kommt der Erfolg nicht ganz überraschend: „Unsere Tochter tanzt viel. Das bringt Ausdauer.“

Neustart in Ziesar

Teilnahmemedaillen gab es für alle der fast 30 jungen Sportler, die mit Begeisterung bei der ersten Kita-Olympiade seit zwei Jahren dabei waren. „Coronabedingt musste alles ausfallen. Jetzt haben wir einen Neustart gewagt. Leider gab es einige Absagen, aber wenigstens die Vorschulgruppen aus Ziesar sind wieder dabei“, freute sich Regina Fleischmann vom Kreissportbund. Sie ist Koordinatorin für die ehrenamtliche Jugendarbeit und hat im IKTB-Team des Thomas-Müntzer-Schulzentrums einen guten Partner bei den Vorbereitungen gefunden.

Vater und Sohn auf der Siegerstraße: Marco Schreiber und Louis geben alles bei der Familienstafette. Quelle: Frank Bürstenbinder

Fünftklässler wie Moritz Wittich und Felix Maron aus Görzke sowie Emily Müller aus Steinberg halfen beim Aufbau der insgesamt sechs Stationen in der Sporthalle. Sie übernahmen auch die Aufwärmübungen mit den Mädchen und Jungen aus der Kita. Nach zwei Runden rennen, fünf Kniebeugen und etwas Kniehebelauf waren die kleinen Gäste fit für den Stationsbetrieb. „Alles Übungen, die von der Brandenburger Sportjugend entwickelt wurden. Für die Kita-Olympiade haben wir diese Einheiten übernommen“, berichtet Regina Fleischmann, die von ihrem künftigen Nachfolger Max Barwisch beim Ablauf unterstützt wurde. Die Ergebnisse wurde wiederum von den Grundschülern der 5. Klasse dokumentiert. Sie übernahmen auch die Siegerehrung.

Damit die Kinder bei Sport und Spaß nicht unter sich blieben, gab es als besondere Überraschung die Familienstafette mit Rennen, Hüpfen und Dribbeln. Zahlreiche Muttis und Vatis ließen sich nicht lange bitten und gingen gemeinsam mit ihrem Nachwuchs an den Start. Der Beifall war ihnen sicher. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützt die Kita-Olympiade mit Mitteln aus seinem Sozialraumbudget. Weitere Wettkämpfe sind an den Grundschulen in Radewege und Roskow geplant. Die Wusterwitzer Grundschule ist am 21. Mai erneut Gastgeber für die kreisweite Schlussveranstaltung.

Von Frank Bürstenbinder