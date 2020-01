Die kleine Süße: gerettete Dackeldame heißt jetzt Pikku und kämpft tapfer weiter

Brandenburg/H

Dieser Blick erweicht die Herzen! Mit ihren großen Dackelaugen schaut die kleine Pikku neugierig in ihre neue Welt. „Sie ist unglaublich dankbar und sehr verschmust“, sagt Mathias Grüttner und hält die gerettete Hündin in ihrem rosa Pullover auf dem Arm. „So schlecht, wie es ihr ergangen ist, ist es ein Wunder, dass sie ihr Zutrauen zu Menschen nicht verloren hat.“

Im Brandenburger Tierheim Havelhunde auf der Eigenen Scholle fühlt sich der Vierbeiner jetzt wohl und darf sich nun wieder Gewicht anfressen. „Sie wird von Tag zu Tag mobiler, unsere Pikku.“

Mathias Grüttner betreut liebevoll die gerettete Dackeldame Pikku. Quelle: JACQUELINE STEINER

Seit diesem Montag ist die Dackeldame bei Melanie und Mathias Grüttner in Obhut. Polizisten und Feuerwehrleute hatten das Tier am Samstag vor dem sicheren Hungertod gerettet. Tagelang hatte ihr Besitzer die Dackeldame auf den Balkon seiner Wohnung in der Brandenburger Linienstraße gesperrt und war einfach weggegangen.

Hätte nicht ein beherzter Zeuge die Polizei um Hilfe gerufen, wäre die kleine Pikku wohl elendig verhungert. Bis auf die Knochen abgemagert und völlig unterkühlt war die Hündin, als Amtstierarzt Knut Große sie im Tierheim abgegeben hatte. Gerade einmal 3,5 Kilogramm brachte sie auf die Waage. Normal wären wohl sechs bis sieben.

Freunde aus Finnland haben den Namen vorgeschlagen

Der Name Pikku stammt aus dem Finnischen. „Pikku bedeutet soviel wie die Süße, die Kleine“, erklärt Mathias Grüttner. Den Vorschlag hätten Freunde der Familie gemacht. „Wir haben sie um Rat gefragt, weil wir bei der Namenssuche nicht so richtig weitergekommen sind“, sagt Mathias Grüttner. Und dann sei die Idee aus dem fernen Finnland gekommen und habe sofort gefallen. „Der Name passt zu der Kleinen, sie ist schon richtig Zucker.“

Kripo ermittelt weiter in dem Fall

Zu dem Halter des gequälten Hundes macht die Polizei nach wie vor keine Angaben. „Die Kripo ermittelt in dem Fall“, sagt Polizeikommissar Alexander Rust von der Inspektion in Brandenburg an der Havel auch am Mittwoch auf Anfrage.

Rätselraten um den Halter

Deshalb ist auch weiter unklar, ob der Halter überhaupt schon wieder aufgetaucht ist und wie es ihm geht. Möglich wäre ja auch ein gesundheitliches Problem. „Dazu kann ich keine Angaben machen, es sind laufende Ermittlungen, und in die greife ich nicht ein“, erklärt der Polizeikommissar.

Pikku tapst derweil mit großen Augen in Richtung Fressnapf und wedelt mit dem Schwanz. „Sie bekommt ihre sechs kleinen Portionen am Tag und frisst gut“, berichtet Mathias Grüttner. „Es wird schon ein paar Woche dauern, bis sie wieder normal wiegt.“

Von Hermann M. Schröder