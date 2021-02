Die lustigen Brandenburger Spuren des Berliner Karikaturisten Hans Kossatz

Brandenburg/H

Da war richtig was los. Die Jungs schnappten sich die Boote und fuhren hinaus in die Schlacht, hinaus auf den Beetzsee, den Domstreng, die Havel. „Kietzer gegen Domer. Das waren die Jungen von der Domhalbinsel“, erzählt Hans Kossatz, Junge aus der Mühlentorstraße 6, also ein Kietzer. „Fischerkähne waren die Schlachtschiffe. Mit vernichtenden Waffen wie Ruder, Latte, Stock und Flitzebogen wurde nur gedroht, während die Breitseiten mit konventioneller Munition – wie Wasser, Modder, Padden, Blutegeln und eklem Gewürm – abgefeuert wurden.“ Doch dann ging etwas daneben.

Zur Galerie Die schwarz-weißen Bilder erzählen von der Kindheit und Jugend Kossatz’ in Brandenburg an der Havel. In Berlin entstanden dann auch viele farbige Bilder.

Vor 120 Jahren, am 7. Februar 1901, ist Hans Kossatz in der Brandenburger Altstadt geboren worden, der Mann, der mit seinen Bildern und Karikaturen der Westberliner Seele ein Gesicht gab und in den entsprechenden Kulturkreisen verkehrte.

Anzeige

Geprägt hatte Kossatz das Bild des „Insulaners“, einer Zeitschrift für den tapferen Westberliner, der irgendwie mit der Lage seiner Stadt mitten im „roten“ Meer klarkommen wollte. Darüber hinaus zeichnete er nach dem Zweiten Weltkrieg für die Zeitschrift „Ins neue Leben“. Von 1953 bis 1966 gestaltete er seinen Comicstrip „Dackel Willi“ für die Illustrierte „Bunte“ und deren Vorgängerzeitungen. Zwei Jahrzehnte lang erschienen seine Karikaturen in der Westberliner Tageszeitung „Der Tagesspiegel“. Die Programm-Zeitschrift „Hörzu“ veröffentlichte in den 60er-Jahren zahlreiche ganzseitige Serienfolge aus seiner Zeichenfeder.

Die Schauspielerin Hildegard Knef und der Karikaturist Hans Kossatz brachten 1976 gemeinsam das Buch "Heimweh-Blues" heraus. Quelle: Sammlung Hesse

In „Offen gestanden – so war das mit mir“, erschienen 1966 im Westberliner Argon-Verlag, hat Kossatz viele Brandenburger Spuren hinterlassen. So diese von seinem Fischeronkel, der den bargeldlosen Verkehr sehr schätzte. Kartoffeln, Gemüse, Kohlen gegen Fische war die Währung des Fischers aus der Altstadt. Oft zog das Tauschgut auf den Schleppkähnen direkt vor der Haustür vorbei. In Kossatz‘ Kindheit ging die Schifffahrt noch über die Havel zwischen Alt- und Neustadt hindurch.

„Kreuzte ein Schleppzug mit Kohlen auf, bis über die Halskrause beladen und möglichst mit sechs Kähnen und kleinem Dampfer, der infolgedessen langsam fuhr, dann legten wir mit dem Fischerkahn an, vorn. Onkel hielt unseren Kahn an der Bordkante fest, Ich enterte über und begann sofort die Kohlen überzuladen.“ Der Schiffer bemerkt den kleinen Hans und schimpft. Der Fischer-Onkel bellt zurück: „Nu reech dir bloß nich künstlich uff, olla Schippe. Krist schon deine Fische.“

Hans Kossatz ist am 7. Februar 1901 in der Mühlentorstraße 6 in Brandenburg an der Havel geboren worden. Das Bild entstand am Sonntag, just an seinem 120. Geburtstag. Quelle: Heiko Hesse

Ewald Kossatz, der Vater, war Wachtmeister bei den Brandenburger Kürassieren. Zur Aufbesserung seines Soldes nahm er die Pferde von Offizieren in die Pferdedressur. Nach der Militärzeit blieb im Staatsdienst als Postbeamter. Henriette Kossatz, eine geborene Tausendschön, war die Tochter eines Schuhmachers.

Die Großmutter mütterlicherseits, die Witwe Karoline Tausendschön, betrieb in der Mühlentorstraße 6 „auf dem Hof eine öffentliche Wäscherolle“, erinnert sich Hans Kossatz. Mangeln oder Heißmangeln für Bettwäsche und andere große Stoffe gehörten noch bis weit in die 1970er-Jahre zu den begehrten Dienstleistungen.

Fräulein Bollmann war rothaarig

In Omas Roll-Geschäft lernte Hans Kossatz Fräulein Bollmann kennen, Tochter des legendären Barbiers Fritze Bollmann. Welche der Bollmann-Töchter es war, erfährt man nicht. Auf dem Hof hielt die Großmutter noch Geflügel, darunter einen aggressiven Hahn namens Friederich „Er liebte es, den Rollkunden auf dem Kopf herumzuhacken. Fräulein Bollmann war rothaarig.“

Weil sich Oma Tausendschön nicht von dem Hahn trennen, aber auch keine Kunden verlieren wollte, musste der Junge ab und an Kundendienst leisten. „Dann hieß es: ,Hans, scheuch mal den Friederich“. Der Junge griff zum Besen.

Schnurrbartpflege bei Fritze Bollmann Hans Kossatz erzählte gern, dass er in der „Fritze-Bollmann-Stadt“ geboren worden ist. Gekannt hat er ihn allerdings wohl kaum. Bollmann starb am 7. Mai 1901 im Krankenhaus am Altstädtischen Markt. Da war Kossatz gerade einmal drei Monate alt. Doch war Kossatz’ Vater Kunde beim Barbier, und der konnte über Bollmann erzählen. So liest man in „Offen gestanden“: „Der populärste Brandenburger hatte ein paar Häuser weiter gewohnt. Es war Fritze Bollmann. Mein Vater war sein Kunde gewesen und hatte sich von ihm balbieren und den Schnurrbart nach der Mode ‚Es ist erreicht‘ pflegen lassen. Es ging so zu wie es in dem Bollmannlied heißt. In seinem Laden war tagsüber nüscht los. Die Kunden kamen erst abends beziehungsweise Sonntagvormittag. Er hatte Zeit zum Angeln. Das tat er dann auch auf dem nahen Beetzsee. Kam unerwartet ein Kunde, ging seine Frau die paar Schritte zur Homeyenbrücke und rief ihren Mann. ,Fritze, is eena in Laden!‘ Dann packte Fritze verdrossen seinen Angelkram zusammen, nahm den Marmeladeneimer mit den gefangenen Plötzen, fuhr an Land und seifte den Kunden ein.“ Bollmanns Laden befand sich in der Mühlentorstraße 17a, kurz vor der Homeyenbrücke.

Wenn es stimmt, was er zwischen den Zeilen schreibt, war Hans Kossatz so ziemlich das Gegenteil eines Musterschülers. Gleichwohl kam er durch die Schule und wollte eigentlich Förster werden. Das war 1917. Doch von überall kamen nur Absagen, zuletzt aus Potsdam. „,Wie wär‘s denn mit Ingenieur?‘, fragte seine Mutter. So kam Hans Kossatz nach Briest, zu den Hansa- und Brandenburgischen Flugzeugwerken. Man stellte den 1,86 Meter großen Lockenkopf aus der Altstadt.

Bestimmt stellte sich Hans Kossatz nicht ungeschickter an als andere Menschen. Im Gegensatz zu anderen aber merkte er sich Malheure und hielt sie fest. Etwa dieses: „An einem Doppeldecker, der an der oberen Tragfläche den Motorkühler trug, hatte ich zu arbeiten. Ich hatte eine lange Arbeitszeit hinter mir, 28 Stunden hintereinander, mit einer Mittagspause von einer Stunde. Mit Graupen und Dörrgemüse, Stacheldraht genannt, im Magen. Als Jugendlicher machte ich freiwillig solche Mammutschichten mit. Mich freute die dicke Lohntüte.“

Panne bei den Hansa- und Brandenburgischen Flugzeugwerke Brandenburg-Briest. Quelle: Sammlung Hesse

War der Geist willig, war das Fleisch doch schwach. „Wahrscheinlich durch einen Schwächeanfall kippte ich aus den Latschen“, muss Kossatz eingestehen. „Der schwere Kühler rutschte weg, polterte durch die Tragfläche. Ich hinterher. Erst die untere Tragfläche fing mich wieder auf.“

Vielleicht wäre er in diesem Werk geblieben, doch der verlorene Weltkrieg brachte das Aus für die deutsche Luftfahrt-Industrie mit sich. Sein Glück: Eigentlich sollte er noch eingezogen werden, in die Marine-Landfliegerabteilung. „Da kam die Revolution, in Briest war der Ofen aus.“ Um seine Ingenieurs-Laufbahn fortzusetzen, entschied er sich zur Ausbildung im thüringischen Ilmenau.

Volontariat auf der Wiemann-Werft

Bis zum Semesteranfang hatte er noch vier Monate Zeit und lernte als Volontär eine Brandenburger Werft kennen. So wie es beschreibt, wird es sich um die Wiemann-Werft am Packhof gehandelt haben – also schräg gegenüber von der Mühlentorstraße 6, die nun seiner inzwischen verwitweten Mutter Henriette gehörte. Oma Tausendschön lebte aber immer noch dort.

Das Schönste an Ilmenau war ihm der Thüringer Wald. Das Ingenieurstudium zog er durch. Er hat es unverdient durch „Mithilfe seiner Kommilitonen“ und durch die zufällige Kenntnis der mündlichen Prüfungsfrage nach fünf Semestern bestanden. Über eine verwandtschaftliche Beziehung bekam Kossatz eine Stelle bei Siemens in Berlin.

Bei Siemens gekündigt

Dort schlug sein Zeichen-Talent durch. Nebenberuflich fertigte er Karnevalsplakate, Einladungskarten, Bierzeitungen an und bekam den Auftrag, eine Bierstube auszumalen. Die Berliner Zeitung „Lustige Blätter“ kaufte als erste seine Zeichnungen. 1923 übertrafen seine Einnahmen aus den Zeitungszeichnungen sein Ingenieursgehalt und er sagte Siemens zum Jahresende ade. Von da an sah und las man in Berlin eine ganze Menge aus der Zeichenfeder des Lockenkopfs vom Altstädtischen Kietz.

Der Zeichner und Karikaturist Hans Kossatz aus Brandenburg an der Havel ist 1985 auf dem Parkfriedhof in Berlin-Lichterfelde beigesetzt worden. Quelle: Heiko Hesse

Und er illustrierte reichlich, zum Beispiel 1934 die erste Ausgabe von „Emil und die drei Zwillinge“ von Erich Kästner und im selben Jahr „Alwin Klein seift alle ein“ des Brandenburger Lehrers und Schriftsteller Otto Bernhard Wendler. Er arbeitete mit Hildegard Knef und vielen anderen Prominenten zusammen.

Als man Hans Kossatz auf dem Parkfriedhof in Lichterfelde zu Grabe trug, hat Westberlin Trauer getragen. „Kossatz und Berlin waren Synonyme, ganz wie bei dem anderen Großen mit dem typisch Berliner Strich, Zille“, las im Nachruf des „Tagesspiegels“. Kossatz war am 27. März 1985 gestorben.

Seeschlacht mit Happy end

Die Fischerkahn-Schlacht gegen die Domer hatte übrigens noch ein Happy end. Beim Rumfuchteln mit den Rudern erwischte Hans einen Widersacher am Kopf. Der Junge ging zu Boden. Dessen Kameraden brüllten hinüber: „Du hast ihm een Ooge ausgejeschlaren, au watte, dir kenn wa!“ Die Schlacht war aus, die Kähne kehrten in ihre Häfen zurück und Hans hatte die Hosen gestrichen voll. Immer wenn es an der Tür klingelte, wähnte er die vergeltende Ordnungsmacht davor.

Vier Tage später traf er sein Opfer auf der Straße – mit beiden Augen, aber einem dicken Veilchen. Erleichtert bot Hans dem Jungen die Wange an: „Komm, Mensch, hau mir eene runta“. Doch der Junge von der Dominsel winkte ab: „Ach laß man, dafür ha ick zwee Tage nich in de Schule zu jehn brauchen.“

Von Heiko Hesse