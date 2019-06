Brandenburg/H

Wolfgang Friedrich hat es nicht eilig, noch ist eine halbe Stunde Zeit, bis er den Sperrkreis wegen der geplanten Sprengungen verlassen muss. Er packt noch leere Getränkekästen in sein Auto, die erzwungene Freizeit will er gleich zum Einkaufen nutzen. Der Anwohner verlässt sein Haus in der Blosendorfer Straße und zieht kurzerhand um in die Stadtwohnung seiner Freundin Evi Matschke. „Alles halb so schlimm.“

Das war es auch für die Außendienstler vom Ordnungsamt und für die Polizisten – immer paarweise ging es von Tür zu Tür, es wurde geklingelt, um sicherzustellen, dass die Häuser auch verlassen waren. Insgesamt 71 Menschen mussten aus dem Sperrkreis raus, betroffen waren die Blosendorfer- und ein Teil der Briester Straße.

Die Polizisten waren auch nur sicherheitshalber mitgekommen, bei einem Mann gab es wohl leichte Bedenken, ob er den Weisungen der Behörden auch folgt. Aber er war längst weg, als ein Polizist noch einmal in den Hof ging und laut nach ihm rief.

Überhaupt waren die Anwohner gut auf die Ausnahmesituation eingestellt, die meisten hatten ihre Häuser vorzeitig verlassen. Not- oder Ausweichquartiere wurden gar nicht benötigt, alle kamen irgendwo unter – oder waren irgendwo arbeiten.

Von André Wirsing