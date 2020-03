Die meisten Brandenburger Schule sind beinahe lehrerfrei

Brandenburg/H

Wegen der Corona-Krise sind die Schulen in Brandenburg/Havel nicht nur frei von Schülern, sondern in der Zwischenzeit auch überwiegend frei von den meisten Lehrern. Denn die arbeiten inzwischen von zu Hause aus.

Die Schulleitungen halten die Stellung und sind an Ort und Stelle erreichbar. Die Kommunikation mit den Lehrern läuft gleichwohl, selbst wenn diese ihre Arbeitspflichten vom heimischen Wohn- oder Arbeitszimmer aus erledigen.

Was die Lehrkräfte angeht, haben sich besonders die weiterführenden Schulen digital so organisiert, dass der Unterricht vom Lehrer-Zuhause aus gegeben wird, wie die MAZ bei einer Umfrage in Brandenburgs Lehranstalten erfuhr.

Schulleitungen entscheiden selbst

„Die Schulleitungen entscheiden mit Blick auf die Ausstattung und Situation an der jeweiligen Schule für ihren Schulstandort, wie Aufgaben zu erteilen sind und wann welche Lehrkräfte vor Ort sind“, erklärt Janina Kolkmann, die das Staatliche Schulamt Brandenburg an der Havel leitet.

Von den ursprünglich vorgesehenen Fachkonferenzen in versetzten Abständen hat sich die Nicolaischule inzwischen verabschiedet. „Diese Regelung haben wir jetzt ausgesetzt, unsere Lehrer arbeiten von zu Hause aus“, berichtet Marina Eckhardt, die die Eltern in täglichen Elternbriefen auf dem Laufenden hält.

Die Schulleiterin macht die Erfahrung, dass der Zusammenhalt des Kollegiums trotz räumlicher Distanz groß ist. Die Kommunikation untereinander läuft elektronisch. Jüngere Kollegen unterstützen die älteren bei Bedarf in technischen Fragen der Unterrichtsgestaltung.

Abwechselnd zwei bis drei Lehrer

Lehrerarbeit im Homeoffice ist auch an anderen Schulen üblich. „Ein paar Lehrer sind aber immer da“, sagt Peter Gruhn, der die BOS Kirchmöser leitet. Er vertraut darauf, dass seine Kollegen eigenverantwortlich entscheiden, wann ihre Präsenz in der Schule sinnvoll ist.

Eine gewisse Lehrerpräsenz gibt es auch in der Oberschule Nord. Das bedeutet nach den Worten von Schulleiterin Claudia Wernicke, dass von den 42 Lehrkräften nach einem aufgestellten Plan abwechselnd zwei bis drei Lehrer da sind. „Es ist für uns alle eine Umstellung und ein anderes Arbeiten“ sagt sie.

In der Otto-Tschirch-Oberschule vereinbaren die Fachkonferenzen, wie es weitergeht, berichtet Schulleiterin Andrea Wissinger. Eine Cloud als Kommunikationsmittel für den Unterricht gebe es zwar nicht, aber über E-Mail und Telefon stehen die Lehrer in Verbindung.

Unter Druck läuft manches schneller

„Es ist schon komisch, in die leere Schule zu kommen“, erzählt Uwe Schröder, Direktor des Bertolt-Brecht-Gymnasiums. An diesem Freitag war außer ihm kein Lehrer an der Schule.

Die Lehrkräfte arbeiten nach seinen Worten lieber von zu Hause, ehe sie einander womöglich anstecken. Wenn in der Schule etwas aufzuarbeiten ist, können sie aber in ihren Fachbereich kommen – aber nur einzeln.

Die Internet-Plattform Moodle, mit der auch das von Saldern arbeitet, gewährleistet die Kommunikation mit den Gymnasiasten. Uwe Schröder hat den Eindruck gewonnen, dass unter dem momentanen Druck manches schneller läuft.

Freigestellt

Das gilt etwa für die nun erfolgte Einrichtung der Dienstmails und die Größe der Postfächer. Anbieter stellen zudem vorübergehend sehr gute Internetplattformen wie das ISQ-Portal und VERA-8-Tests für die Abiturvorbereitung kostenlos zur Verfügung.

Die Leitung des von Saldern-Gymnasiums hat es den Lehrern freigestellt, in die Schule zu kommen oder von zu Hause aus ihre Aufgaben erfüllen.

Nur die Kollegen über 50 und diejenigen, die einer Risikogruppe angehören, müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben, berichtet Vize-Schulleiter Jan Staskowiak. Wie viele Lehrkräfte sich jeweils für den Arbeitsort Schule entscheiden, ist nach seinen Worten unterschiedlich.

Besetzung nach Bedarf

Mit Office 365 können meine Kollegen von zu Hause aus unterrichten“, berichtet Winfried Overbeck, Chef des Evangelischen Gymnasiums am Dom. Ab Montag geht es damit los. Im übrigen sind außer dem Direktor und dem Sekretariat – vorerst bis zum 3. April – jeweils zwei Lehrerkollegen bei Bedarf in der Schule.

„So viele Lehrer wie möglich bleiben zu Hause“, sagt Rainer Marxkors, Leiter des OSZ Alfred Flakowski. Bei Bedarf und in Ausnahmefällen kommen einzelne Lehrer ins Oberstufenzentrum. In dieser Woche sind die komplette Schulleitung und Lehrer mit besonderen Aufgaben noch an Ort und Stelle.

Lieber bedeckt halten

Die Lehrer der Fontaneschule, die einer Risikogruppe angehören, bleiben seit Mittwoch zu Hause, erklärt Sylvia Endler. Das gilt im Grunde auch für die anderen Lehrkräfte, die aber zum Arbeiten in ihre Klassenräume gehen können.

„Aber immer nur einzeln“, betont die Schulleiterin. Sie und ihre Vertreter haben die Präsenzzeiten untereinander verteilt.

Die Leiterin der Grundschule in der Kleinen Gartenstraße möchte als einzige keine Auskunft geben über die getroffene Anwesenheitsregelung. Sie wolle sich lieber Frage bedeckt halten, sagt Susanne Ritter.

Hälfte, Hälfte

Offener ist Barbara Dietrich aus der Wir-Grundschule. „Die Hälfte ist hier, die andere Hälfte zu Hause“, berichtet sie. Jeweils vier Stunden. Die Regelung wurde in dem Team von sieben Lehrkräften so besprochen. Das Team verständigt sich nun in Videokonferenzen.

Auch Barbara Dietrich hat übrigens die Erfahrung gemacht, dass es aktuell plötzlich schneller geht mit der Digitalisierung an den Schulen.

Am Mittwoch hat sich das Kollegium der Krugparkschule vorerst zum letzten Mal getroffen. Jeweils zwei Lehrer sind vor Ort und vereinzelt auch Kollegen, die einmal etwas im Gebäude zu erledigen haben. Die Schulleitung wechselt sich in der Präsenz vor Ort ab.

Von Jürgen Lauterbach