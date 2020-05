Die neue Weltordnung ist da – Ivan ist kerngesund und darf endlich nach Hause: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Samstag, 16. Mai 2020

Es gibt mehrere Dinge, die für mich gerade schwer auszuhalten sind. Zum einen diese ganzen Menschen, auf Twitter mit dem Hashtag #Covidioten bezeichnet, die heute schon wieder zu Tausenden auf der Straße waren und unter anderem lauthals dagegen protestieren, dass die unter dem „Merkel-Regime“ nicht protestieren dürfen.

Günther ist sehr neugierig. Quelle: Stephan Boden

Andere sind gegen die Zwangsimpfung, die AfD in Mecklenburg-Vorpommern demonstriert gegen die Schließung von Landesgrenzen. Ja, ernsthaft. Die, die sonst am liebsten Stacheldraht und Wachtürme aufstellen lassen würden, damit ja keiner in unser Land kommt, wollen Grenzöffnungen. Schlägt dieses Virus eigentlich auch aufs Langzeitgedächtnis?

Dann wieder diese Fußballer – in diesem Fall zwei Trainer. Der eine, Heiko Herrlich, erklärt auf einer Pressekonferenz, dass es ja so schwierig sei, im Hotel in Quarantäne zu leben. Ihm seien die Zahnpaste und seine Hautcreme ausgegangen und daher war er zwischendurch mal im Supermarkt gewesen. Heiko Herrlich saß danach nicht auf der Trainerbank.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seinem Corona-Tagebuch für die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Der Trainer vom 1. FC Köln, Markus Gisdol, verteidigt ihn und sagt, dass, wenn man diese Woche nur im Hotel und auf dem Trainingsplatz verbringt und auf dem Weg dorthin die Leute im Eiscafé sitzen sieht, wisse man „was man für große Opfer bringt.“ Ob er auf dem Weg auch all die Pflegekräfte gesehen hat? Ich habe übrigens kein Fußballspiel geguckt, las nur, dass Hertha auswärts gewonnen habe und bin mir sicher, dass das Fake-News waren.

Viel schlimmer als alles andere ist aber die Trennung unserer gerade erst um einen wundervollen kleinen Mann bereicherte Familie. So langsam könnte diese Zeit mal vorbei gehen und ich vermisse beide sehr. Zwar bin ich dankbar, dass unsere Klinik jeden Tag eine Stunde Besuchszeit erlaubt, aber es reicht nicht – ich will die beiden endlich zu Hause haben.

Die Klinik hat neue Regelungen für Besucher. Bislang bin ich immer zum Triage-Container an der Notaufnahme gegangen, hab dort mein Anliegen erzählt und bin dann rein. Nun muss man den Haupteingang nehmen und dort werden Atemschutzmasken verteilt. Auch dort gab es gestern Diskussionen, weil ein Besucher mit seiner FFP2-Maske rein wollte, er aber darauf hingewiesen wurde, dass er eine neue Maske bekommt und diese auch tragen soll. Er hat das kopfschüttelnd nicht verstanden, da diese Masken wesentlich besser sind als die dünnen Stoffteile.

Aber ich denke, man will sicher gehen, dass keine alten, eventuell verseuchten Masken ins Gebäude gelangen. Ich konnte den Mann auch ein bisschen verstehen, aber ich diskutiere mit dem Krankenhaus gar nicht. Wer bisher offenbar alles richtig gemacht hat und einen Ausbruch verhinderte, dem vertraue ich. Meckern kann ich höchstens, wenn es schief geht.

Ich hatte Ivan gestern zum ersten Mal außerhalb des Kreißsaales auf dem Arm, ohne dass man auf den Schlauch im Kopf, durch den die Antibiose floss, achten muss. Der Schlauch ist seit heute Nacht weg und nun heißt es hoffen, dass seine Werte morgen auch noch gut sind.

Wir sind auch froh, wenn er nicht mehr an diesen Überwachungsgeräten hängt, die Herzfrequenz, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und so weiter messen. Diese Teile piepen nämlich ständig und das macht einen auf Dauer verrückt. Ich bekomme das ja nur einmal pro Tag mit, Anja dagegen rund um die Uhr.

Am Abend bin ich ziemlich aufgeregt. Morgen früh wird eine Blutprobe entnommen, dann heißt es zwei Stunden auf das Ergebnis warten. Ich bin ehrlich gesagt so aufgeregt, dass ich mir um 22 Uhr ein extra großes Glas Wein einschenke, also bis kurz vor den Rand, um überhaupt schlafen zu können. Zum Glück klappt das.

Sonntag, 17. Mai 2020

Nun geht es für Mini-Boden endlich nach Hause. Quelle: Stephan Boden

Sie ist da! Die neue Weltordnung ist da! Also jedenfalls unsere. Eben rief eine weinende (vor Glück) Anja an. Heute morgen um 6 Uhr in der Frühe wurde ihm Blut abgenommen und im Labor getestet. Die Wartezeit bis zum Ergebnis war unendlich lang. Dann die gute Nachricht: Ivan ist kerngesund und ich fahre gleich mit Günther zur Klinik und hole die beiden ab.

Endlich ist die Familie komplett. Wir sind überglücklich. Und bevor ich jetzt aufhöre zu schreiben, weil ich heute echt Wichtigeres zu tun habe: Liebes Klinikum Brandenburg an der Havel: Danke!

Von Stephan Boden