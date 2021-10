Brandenburg/H

Studentinnen und Studenten der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) finden Online-Lehrveranstaltungen, denen sie zu Hause folgen, inzwischen mehrheitlich besser zu finden, als sich in einen Seminarraum zu setzen und ihre Professoren und Mitstudenten persönlich kennenlernen.

Zumindest trifft diese Einschätzung auf die Erstsemester zu, die in diesem Wintersemester am Fachbereich Wirtschaft in die Betriebswirtschaftslehre (BWL) eingeführt werden.

Die Professorin Anja Lüthy hat ihre gut 30 Seminarteilnehmer abstimmen lassen. Zwei Drittel von ihnen nehmen lieber an einer Online-Vorlesung teil als an einer Präsenzvorlesung. Das übrige Drittel kommt lieber in die Hochschule und sitzt geimpft, genesen oder getestet mit den anderen in einem Raum.

Die grundsätzliche Bewertung von Online-Lehrveranstaltungen fällt bei den 30 jungen Leuten sogar noch besser aus. 93 Prozent finden Online „gut“ und nur 7 Prozent „schlecht“. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass nur drei der dreißig Studentinnen und Studenten am Hochschulort leben, während 26 in Berlin oder Potsdam zuhause sind.

Nur am Montag in der Hochschule

Der Fachbereich Wirtschaft der THB geht auf die Online-Vorliebe der jungen Leute ein, wenn auch wohl nicht ganz absichtlich. Nur an einem der fünf Wochentage, nämlich an Montagen, sind die meisten der BWL-Erstsemester laut Stundenplan in Hörsälen präsent.

Bei einigen verteilt sich die Präsenzpflicht auf zwei halbe Wochentage. Zwischen Dienstag und Freitag flimmern ihre Seminare und Vorlesungen ansonsten über die Monitore ihrer heimischen Computer.

Marietta Schmoll findet das Übergewicht von Online ganz okay. Der Vorteil: Weil die Vorlesungen im Netz hochgeladen werden, kann sie sich Inhalte bei Bedarf danach noch einmal anhören und nacharbeiten.

Online demotiviert

Dimitri Jechow sieht das anders: „Ich nehme mehr mit und lerne besser, wenn ich im Raum mit anderen sitze und mit den Professoren persönlich sprechen kann“, sagt er.

Lara Kaminsky, die BWL bereits im dritten Semester studiert und daher schon ein Jahr Erfahrung mit der Online-Lehre hat, sieht es ähnlich: „Es demotiviert mich jeden Morgen, am Schreibtisch zu sitzen, statt einen Tagesablauf zu haben, bei dem ich zur Uni fahre und Leute treffe.“

Bruno Fehlau findet es blöd, im Kinderzimmer daheim zu sitzen und auf diese Art zu studieren. Online lernen, das habe schon in der Schule vor dem Abitur nicht geklappt.

Hochschule: rund 80 Prozent Präsenz

„Der größte Teil der Lehrveranstaltungen an der Technischen Hochschule Brandenburg findet in Präsenz statt“, sagt Hochschulsprecherin Bianca Kahl. Sie spricht von rund 80 Prozent. Ausnahmen wie bei den Brandenburger BWL-Erstsemestern gibt es demnach an der THB zum Beispiel, „wenn die Anzahl der Studierenden in einer Lehrveranstaltung so groß ist, dass die zur Verfügung stehende Raumkapazität keine Abstände zwischen den Sitzplätzen mehr zulassen würde“.

Um die drei 3-Regelung einzuhalten, leistet sich die THB einen externen Sicherheitsdienst, der die beiden „Validierungsststationen“ an der Hochschule betreibt. Nicht geimpfte Studenten können sich zweimal in der Woche an der Hochschule testen lassen und dürfen erst danach in die Hörsäle, Seminarräume und Labore.

Einlass nur mit passendem Bändchen

Um zu erkennen, wer geimpft, genesen oder getestet und damit vermeintlich coronasicher ist, hat die Technische Hochschule ein Bändchen-System eingeführt. Wer einen Impf- oder einen Testnachweis besitzt, erhält in der laufenden Woche ein hellgrünes Armbändchen für die Wochentage Montag bis Mittwoch und ein lila Bändchen für Mittwoch bis Freitag.

In der kommenden Woche sollen die Frauen und Männer der Hochschule in der ersten Wochenhälfte Pink und in der zweiten Hälfte Hellblau tragen, ehe sie an Lehrveranstaltungen teilnehmen dürfen. Und so geht es vorerst farbenfroh weiter.

Der BWL-Professorin Anja Lüthy wird das inzwischen alles zu bunt. Sie ist vom Präsenz- wieder in den Online-Modus gewechselt. Denn sie traut den Testnachweisen nicht sehr weit, fürchtet die damit verbundene Unsicherheit.

2 G oder 3 G

Mehrere Stunden an einem Stück in einem engen Raum mit 30 Leuten und relativ geringen Abständen möchte Lüthy eigentlich nur nach dem 2-G-Modell verbringen.

„Wer nicht geimpft ist, soll sich das Röhrchen vor meinen Augen in die Nase schieben, noch ehe er oder sie den Raum betritt“, sagt die Professorin. Anschließend möchte sie mit eigenen Augen sehen, dass das jeweilige Testergebnis negativ ist.

Doch die Hochschule folgt der 3-G-Regel, seit Mittwoch ergänzt durch Listen, auf den die Kontaktdaten der Studenten erfasst werden.

Von Jürgen Lauterbach