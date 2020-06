Brandenburg/H

Der Sommer startet und die Sonne strahlt in der Havelstadt. Die Brandenburger zieht es raus, in Kneipen, Bars, Restaurants am Wasser und in Parks. Madeline Mohnke entspannt in der Gaststätte „Zum Bootshaus“ und genießt die Sonne. „Was ist erfrischender, als ein kaltes Getränk?“, fragt die Brandenburgerin und begrüßt Sekunden später ihre Freunde Marcel Zapf und Viktoria Weber.

Zur Galerie Kaltes Bier, der Blick auf die Havel und Zeit in der Natur bieten die perfekte Kulisse für einen entspannten Sommer. Die MAZ hat sich in Brandenburger Biergärten, Kneipen, Bars und Restaurants umgesehen.

Die MAZ weiß, an welchen Orten das kalte Bier besonders schmeckt, Drinks wie eine Mango-Maracuja-Schorle erfrischen und Gäste Überraschungscocktails erhalten. Unser Überblick zeigt, wie motiviert die Gastronomen sind, wo was los ist und warum der Sommer in der Havelstadt so vielfältig ist.

Gaststätte „Zum Bootshaus“

Restaurantleiterin Sabine Erhardt bringt Besuchern der Gaststätte „Zum Bootshaus“ kaltes Bier. Quelle: André Großmann

In der Gaststätte „Zum Bootshaus“ genießen Besucher den direkten Blick auf die Havel. Der Außenbereich bietet Platz für 50 bis 70 Gäste, Zeit zum Sonnenbaden oder Entspannung auf der überdachten Terrasse. Zu den beliebtesten Getränken zählen das Premium Lagerbier „Hop House 13“, das bayerische „Allgäuer Büble Hell“ und klassische Longdrinks wie Cuba Libre und Gin Tonic. Erfrischung an heißen Sommertagen bietet aber auch die fruchtige Mango-Maracuja-Schorle mit Minze. Kulinarische Abwechslung liefern hingegen die orientalisch-vegane Platte „1001 Nacht“ mit Falafel, Hummus, libanesischem Manakish und verschiedene Flammkuchen.

Gaststätte „Zum Bootshaus“, Hammerstraße 5, Montag bis Freitag von 16 bis 22, Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr geöffnet, www.facebook.com/ZumBootshaus

Malge „Gasthaus am See“

Das Gasthaus an der Malge ist ein beliebtes Ausflugsziel für Brandenburger und Touristen. Quelle: Heike Schulze

Der Blick auf den Breitlingsee und kalte Drinks locken Besucher zum Gasthaus an der Malge. Gastronom Sven Mende spricht von „einem der schönsten Biergärten Deutschlands“. Sobald die Sonne scheint, zieht es Zwei- und Vierbeiner, Radfahrer und Wassertouristen zur Gaststätte. Radler, Pils und Hefeweizen sind an den heißen Sommertagen beliebte Drinks. Am Getränkepavillon können Brandenburger und Touristen Tret- und Ruderboote, Kajaks und Kanus ausleihen.

Malge „Gasthaus am See“, täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, www.malge.com/gastronomie.html

Altstadt Pub

Kerstin Rauch zapft im Altstadt Pub ein frisches Guinness. Quelle: André Großmann

Frisches Guinness und Killkenny sind die beliebtesten Biere im Brandenburger Altstadt-Pub. Hier schauen Fans die Bundesliga, den DFB-Pokal, die Champions League und bejubeln rockige Songs. Klassische Longdrinks wie Gin Tonic sind ebenso beliebt, wie die Nachos mit Käsesauce und der mit Erdnüssen, Salzstangen und Chips gefüllte Knabberteller. Der Hofgarten bleibt wegen Umbauarbeiten zwar geschlossen, im Pub treten aber häufiger Bands live auf. „Man geht auch mal woanders hin, aber wenn man seine Stammkneipe hat, ist das wie ein zweites Zuhause“, sagt Inhaberin Kerstin Rauch.

Altstadt Pub, Ritterstraße 98, täglich von 17 bis 2 Uhr geöffnet, www.altstadt-pub-brb.de

Fonte im Fontane-Klub

Die Terrasse des Fontane-Klubs ist in den Sommermonaten gut gefüllt. Quelle: privat

Im Fonte an der Jahrtausendbrücke genießen Besucher den direkten Blick auf die Havel. Kalte Drinks und entspannte Stunden im Liegestuhl gehören zur Atmosphäre in der Bar am Havelufer. Klassiker wie kaltes Bier sind beliebt, von Mittwoch bis Sonntag startet zusätzlich von 18 bis 21 Uhr die Cocktail Happy Hour. Im Sommer legen gelegentlich DJs auf, Gäste können dann die Musik auf der Terrasse genießen oder wenn ein Besuch nicht möglich ist per Livestream zuschauen. Die Daten zu den Events veröffentlicht Betreiber Patrick Palm auf Facebook. Jeden Freitag bietet der Gastronom einen Überraschungscocktail an. Wer Hunger hat, kann die Burger, Pizzen und Steaks von der neuen Speisekarte testen und jeden Sonntag von 9 bis 12 Uhr am Wasser frühstücken.

Fonte im Fontane-Klub, Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 23 Uhr geöffnet, Ritterstraße 69, www.facebook.com/fonte.im.fontane.klub/

Gaststätte „Zum Elfmeter“

Auf der Terrasse des Vereinslokals „Zum Elfmeter“ fühlen sich die Gäste wohl. Quelle: Rüdiger Böhme

In der Vereinsgaststätte „Zum Elfmeter“ treffen sich Brandenburger seit Jahrzehnten. Hier schauen sie Fußball, reden über die Spiele ihres Vereins BSC Süd 05, genießen Bratwurst vom Schwenkgrill und das kühle Bier. „Pils und Hefeweizen sind die beliebtesten Getränke. Für viele Gäste gehört die Zeit im Elfmeter seit Generationen zum Alltag“, sagt Wirt Ronny Schmidt. Die Küche bietet Schnitzel, Fisch, Bauernfrühstück, Rumpsteak, das kleine Bier (0,3 Liter) kostet günstige zwei Euro. Fußballfans sehen Bundesliga, DFB-Pokal und die Champions-League auf einer 2 x 2,50 Meter großen Leinwand und erleben jeden ersten Freitag im Monat ein Preisskat-Turnier.

Gaststätte „Zum Elfmeter“, Brielower Straße 7, Montag bis Freitag von 16 bis 23, Samstag und Sonntag von 12 bis 24 Uhr geöffnet, www.facebook.com/Zum-Elfmeter-Brandenburg-529061857217119/

Terrassen-Café und Restaurant Marienberg

Kellnerin Stephanie Beilke bringt Gästen ein rotes Duckstein-Bier und eine Birnen-Rosmarin-Limonade. Quelle: André Großmann

Der Marienberg ist für Brandenburger ein Sehnsuchtsort, bietet Entspannung in der Natur und einen traumhaften Blick auf die Havelstadt. Inmitten der Parkanlage betreibt Constance Neubert ein Terassen-Café-Restaurant. Getränke wie ein Duckstein Rotblond Original, Grau- und Weißburgunder oder eine frische Birnen-Rosmarin-Limonade sind bei Besuchern besonders beliebt. Auf der Speisekarte finden sie kulinarische Abwechslung, unter anderem die Rote Beete im Knuspermantel und das Thai-Curry. Am Imbiss bieten die Betreiber zusätzlich grüne Smoothies, Crepés und Eis an.

Terrassen-Café und Restaurant Marienberg, Marienberg 1, täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, www.cafe-restaurant-marienberg.de/

Gaststätte „ Buhnenhaus“

Im Buhnenhaus genießen Gäste gern traditionelle Getränke und Speisen. Quelle: privat

Im Buhnenhaus finden Gäste auch bei pausenlosem Sonnenschein ein schattiges Plätzchen. 100 Besucher haben jeweils im Innen- und Außenbereich Platz und lassen Sommerabende entspannt mit einem kalten Pils, dem leckeren Hefeweizen oder einer Cola ausklingen. „Man merkt, dass viele Gäste ihren Sommerurlaub in diesem Jahr in Deutschland verbringen wollen. Der Campingplatz ist voller als sonst“, sagt Küchenchef Guido Sumpf. Besonders beliebt sind seine Schnitzel mit Spargel, das Zanderfilet mit Kartoffeln und traditionelle Gerichte wie Sülze und Aal in Aspik.

Gaststätte „ Buhnenhaus“, Buhnenhaus 1, täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet, www.buhnenhaus.de/

Agentenzentrale

Der Außenbereich der Agentenzentrale (AGZ) ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt. Quelle: Archiv AGZ

Der als „Feenstaub“ bekannte Himbeer-Vanille-Likör ist ein Dauerbrenner in der Eckkneipe „Agentenzentrale“. Gäste können hier aus mehr als 30 Biersorten wählen, schätzen den Kult-Schnaps „Mexikaner“ und entspannte Abende in der Innenstadt. Bei den alkoholfreien Drinks stehen die Kräuterlimonade „ Almdudler“ und eine kalte „ Fritz-Kola“ ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Gäste. Brandenburger und Touristen schätzen laut Chefin Friederike Spiesecke „die interessante Ausstattung im Innenbereich.“ Auf jedem Tisch steht die Flagge einer Nation, Gäste können hier den Drink des jeweiligen Landes bestellen und ausprobieren.

Agentenzentrale in der Kurstraße 12, Montag bis Freitag von 17 Uhr bis Open-End geöffnet, Sonntag zusätzlich Frühschoppen von 9 bis 13 Uhr.

Von André Großmann