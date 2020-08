Brandenburg/H

Ein Unbekannter ist in der Havelstraße in Brandenburg in einen Keller eingebrochen und hat eine halb volle Kiste Bier gestohlen. Die Tat muss sich zwischen dem 23. und 26. August zugetragen haben. Der Kellerraum war mit einem Vorhängeschloss gesichert.

Der Gesamtschaden liegt bei 15 Euro. Die Kripo ermittelt nun wegen schweren Diebstahls.

Von MAZ