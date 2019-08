Brandenburg/H

Die Polizei hat den mutmaßlichen Dieb gefasst, der in der vergangenen Woche während der Mittagsandacht im Brandenburger Dom eine Tasche mit wertvollem Inhalt gestohlen hatte. Lesen Sie mehr hier.

Wie die Polizei an diesem Montag bestätigt, wurde ein 53 Jahre alter Tatverdächtiger ermittelt und am Nachmittag des 13. August in Gewahrsam genommen, also noch am Tag des in Frage stehenden Diebstahls.

4,32 Promille Alkohol

Der betreffende Mann saß mit einem Alkoholwert von 4,32 Promille an einem Wartehäuschen in der Rathenower Landstraße. Passanten machten sich Sorgen um den stark betrunkenen Mann. Denn wegen seiner hochgradigen Alkoholisierung drohte er ins Gleisbett zu stürzen.

Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie bei ihm Diebesgut aus dem Dom fest. Was genau, sagt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen und vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen nicht.

70 Euro blieben unentdeckt

Zu der Mittagsandacht am 13. August hatte das bestohlene Ehepaar Joachim und Annette Grubert aus dem mittelhessischen Hüttenberg eine Satteltasche mitgenommen, die ein Dieb während des Gebets stibitzte.

Ursprünglich hatte es geheißen, die Satteltasche sei gefunden worden. Lesen Sie mehr hier. In Wirklichkeit hatte der festgenommene mutmaßliche Dieb aber nur die Geldbörse und das Handy aus der Tasche bei sich.

Im Portemonnaie hatte er sehr klein gefaltete 70 Euro noch gar nicht entdeckt. Das übrige Geld, die Kamera, die Brille und die Tasche sind weiterhin verschwunden.

Teil des Diebesgut wieder in Hessen

Der Brandenburger Helmut Matthies, der mit den beiden Hessen befreundet ist, hat ihnen am Montagabend die aufgefundenen Dinge gebracht: Die Geldbörse mit den 70 Euro und den Ausweisdokumenten ebenso wie das gestohlene Handy, das der Verdächtige bei seiner Festnahme bei sich trug.

Laut Polizei soll es sich um einen deutschen Staatsbürger handeln, seine russische Herkunft bestätigt sie nicht. Er ist auch deshalb verdächtig, weil Zeugen im Dom eine hinreichende Personenbeschreibung abgegeben hatten, die auf den 53-Jährigen zutrifft.

Haftbefehl wegen früherer Delikte

Der Mann befindet sich seit der vergangenen Woche in Untersuchungshaft. Nach ihm hatten die Behörden ohnehin gefahndet. Denn wegen vorangegangener Delikte lag ein Haftbefehl gegen ihn vor, der nun vollzogen wird.

Der Untersuchungshäftling hat offenbar erhebliche persönliche Probleme, nicht nur wegen des sehr starken Alkoholmissbrauchs. Nach Polizeierkenntnissen ist er derzeit wohnungslos.

Die bestohlenen Brandenburg-Besucher können also noch hoffen, dass jemand die Tasche mit Kamera und Brille irgendwo findet und sie im Fundbüro abgibt.

Von Jürgen Lauterbach