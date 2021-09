Diebe am Grab des Ehemanns: Jana Dramburg sucht nach Tätern vom Götzer Friedhof

Götz

Trauer und Leere empfindet Jana Dramburg, als sie über den Götzer Friedhof läuft. Unbekannte haben eine Christrose und einen Zierbaum vom Grab ihres Mannes Reiner gestohlen.

So sah das Grab von Reiner Dramburg vor dem Diebstahl aus. Quelle: privat

Auf der Suche nach den Tätern

Er liebte seine Heimat, hielt sich fit, wenn er den Aussichtsturm Götzer Berge nach oben joggte und fuhr gern mit dem Rad. Weil das so ist, zeigt eine Plakette an seinem Grab in die Richtung des 108 Meter hohen Turms.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jana Dramburg hat das Leben mit ihrem Reiner in Götz geliebt, doch jetzt ist sie nachdenklich und stellt sich viele Fragen. „Wer beklaut Gräber und stört die Totenruhe? Ich brauche eine Weile, um das zu verarbeiten und hoffe, dass diejenigen, die das getan haben, es auch zugeben“, sagt die 52-Jährige.

Erinnerung an eine tiefe Freundschaft

Denn der Zierbaum am Grab war zwar nur 50 Zentimeter groß, hat für sie aber eine besondere Bedeutung. Ihre Freundin Helga pflanzte das Gewächs damals zur Beerdigung ihres Mannes und fuhr für die Zeremonie hunderte Kilometer aus dem niedersächsischen Spelle nach Götz.

Für sie war es eine kleine Geste, die Jana Dramburg aber immer noch an ihre Freundschaft und das gegenseitige Vertrauen erinnert.Ihre Freundin starb im August 2021 und mit dem gestohlenen Zierbäumchen fehlt für Jana Dramburg auch ein Teil von ihr. Die Götzerin ist unglücklich und postet ihre Emotionen auf Facebook.

Sie ruft Beschäftigte an, die in der Friedhofsverwaltung der Gemeinde Gemeinde Groß Kreutz arbeiten, doch von den Tätern fehlt weiter jede Spur.

Verwaltung spricht von „makabrem Tatort“

Franziska Berger vom Bauhof hat Verständnis für Jana Dramburg. „Der Friedhof als Tatort für einen Diebstahl ist sehr makaber. Leider sind uns als Verwaltung die Hände gebunden“, sagt sie der MAZ. Berger empfiehlt Jana Dramburg, sich an die Polizei zu wenden und eine Anzeige zu machen.

Das hat die Götzerin noch nicht getan, weil sie hoffte, über die sozialen Netzwerke eher an neue Informationen zu gelangen. Franziska Berger betont, dass es schwierig ist, die Täter zu finden, weil der Friedhof in Götz für jeden frei zugänglich ist und das zu jeder Uhrzeit.

So sieht der Friedhof in Götz aus. Quelle: André Großmann

Revierpolizisten sind informiert

Sie hat den Revierpolizisten Bescheid gegeben, die jetzt häufiger Streife fahren und die Umgebung der Friedhöfe kontrollieren. Jörg Schafföner leitet den Fachbereich Ordnung und Sicherheit. Er hofft, dass es sich um einen Einzelfall handelt und bittet Betroffene, sich bei Diebstählen auf Friedhöfen der Gemeinde direkt an die Polizei zu wenden.

Klare Regeln in der Friedhofssatzung

In der Friedhofssatzung der Gemeinde Groß Kreutz ist klar geregelt, was auf einer Begräbnisstätte erlaubt ist. So heißt es im Paragraph 5, Absatz 3: „Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: Das Pflücken oder Mitnehmen von Blumen, Sträuchern, Erde und sonstigen Gegenständen auf den Anlagen oder von fremden Gräbern ohne Berechtigung“. Für Schäden durch höhere Gewalt oder durch Dritte haftet die Gemeinde aber nicht.

Doch auch wenn mehr Diebe auf den Groß Kreutzer Friedhöfen unterwegs wären, ist es laut Schafföhner „nicht realisierbar, ständige Kontrollen durchzuführen, weder personell, noch finanziell“. Momentan gibt es auf dem Götzer Friedhof 242 Gräber.

Jana Dramburg sieht sich nochmal um, als sie das Gelände verlässt und blickt auf den Grabstein ihres Mannes. „Ich hoffe wirklich, dass es hier keine Diebe mehr an den Gräbern gibt und bitte jeden, der etwas gesehen hat, sich zu melden“, sagt sie.

Von André Großmann