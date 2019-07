Brandenburg/H

Unbekannte Diebe haben am Wochenende eine öffentliche Toilette in der Brandenburger Altstadt aufgebrochen, um an das Münzgeld des Geldeinwurfs zu gelangen. Wie jetzt bekannt wurde, bemerkte am Montagmorgen ein Mann die Beschädigung und alarmierte die Polizei.

Ob die Täter erfolgreich waren und wie viel sie möglicherweise erbeutet haben, ist offen. Die Beamten sicherten Spuren und ermitteln nun wegen eines besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline