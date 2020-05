Brandenburg/H

Gleich auf zwei Baustellen in der Brandenburger Neustadt und in Hohenstücken haben Diebe am vergangenen Wochenende ihr Unwesen getrieben.

Zu Beginn der neuen Arbeitswoche stellten Mitarbeiter am Montagmorgen fest, dass Unbekannte an den zwei Stellen die Bauzäune mit Gewalt geöffnet und sich so Zutritt aufs Firmengelände verschafft hatten.

In Hohenstücken stahlen die Einbrecher den auf dem Gelände stehenden Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen HVL-HV-105. An ihm ist ein Kompressor fest verbaut.

In der Neustadt nahmen die Diebe Baumaterial mit und öffneten anschließend einen Container, aus dem sie mehrere Geräte des Sanitärbereichs stahlen.

