Brandenburg/H

Autodiebe haben am Mittwochvormittag in Brandenburg an der Havel dicke Beute gemacht. Die noch unbekannten Täter stahlen in der zentrumsnahen Augustastraße einen VW-Bus. Der Besitzer hatte den teuren Wagen vom Typ 5 gegen 9 Uhr geparkt. Als er um elf Uhr in sein Auto steigen wollte, war es weg. Gestohlen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Besitzer hatte sich demnach noch beim Ordnungsamt erkundigt, ob sein Auto möglicherweise abgeschleppt worden ist. Leider nein, beschied in diesem Fall die Behörde. Diebe hatten den VW entwendet.

Der Besitzer, der aus Nennhausen im Havelland stammt, erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die Beamten der Inspektion Brandenburg fahnden jetzt nach dem T5. „ Markant an dem Fahrzeug ist ein auf dem Heck angebrachter Aufkleber mit der Aufschrift ’Havel Automobile’, berichtet ein Polizeisprecher.

Der Volkswagen ist schwarz und hat das amtliche Kennzeichen RN-ES 1. Der Wert des Autos ist beträchtlich. „Der Schaden dieses Diebstahls beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro“, erklärte der Polizeisprecher.

Die Kripo ermittelt in dem Fall.

Von MAZ