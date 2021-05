Diebe stehlen Bier aus Supermarkt in der Neustadt

Brandenburg/H

Am Dienstagabend haben zwei Männer ein Sixpack Bier aus einem Discounter in der Wilhelmsdorferstraße geklaut. Gegen 18 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes, wie einer der beiden Männer an der automatischen Tür wartete und diese blockierte.

Sein Komplize verschwand währenddessen im Markt und nahm sich direkt einen Sixpack Bier aus dem Regal. Mit der Beute wollte er an der Kasse vorbeigehen, ohne zu Bezahlen. Der Mitarbeiter, der die Szenerie beobachtet hatte, versuchte ihn aufzuhalten. Aber ohne Erfolg. Der Dieb stieß den Mitarbeiter mehrfach gegen den Brustkorb, bis dieser zu Boden fiel.

Beide Männer konnten mit dem erbeuteten Bier flüchten. Die Polizei suchte die Umgebung nach den beschriebenen Tätern ab, konnte diese aber nicht finden. Die Beamten leiteten daraufhin Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes ein.

Von MAZ