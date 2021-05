Brandenburg/H

Dass Schaufeln abfallen oder verschwinden, ist nichts Ungewöhnliches. Dann ähneln die Brandenburger Waldmöpse zwar eher einem konventionellen Mops, aber immerhin noch dies. Am Paulikloster ist nun etwas geschehen, was die Freunde der possierlichen Bronzetiere ins Mark trifft.

Zwischen der Neustädtischen Heidestraße und dem Parkplatz am Paulikloster erfreuten die rangelnden Waldmöpse Einheimische und Gäste der Stadt. Ein Tier wälzt sich auf dem Rücken, das anderes scheint mit ihm zu spielen. Dieses Bild bot sich dem Betrachter bis zum 18. April 2021.

Rangelnde Waldmöpse am Paulikloster in Brandenburg an der Havel, hier im Jahre 2016. Der stehende Waldmops ist im April 2021 gestohlen worden. Quelle: Stadtverwaltung Brandenburg

Dann war das stehende Tier fort – und zwar wie von Erdboden verschluckt. „Einer Frau, die an den Waldmops-Läufen teilgenommen hat, war es aufgefallen“, berichtet Tim Freudenberg, Kulturmanager in der Stadtverwaltung. Die Brandenburgerin meldete der Stadt den Verlust. „Sie wusste, dass sie die stehende Skulptur am 18. April noch gesehen hat, am 24. April dann nicht mehr.“

In der Altstadt, der Neustadt und am Dom sind seit der Bundesgartenschau 2015 Waldmöpse ausgewildert. Vicco von Bülow alias Loriot hatte dieses seltene, scheue Tier in einer seiner Fernseh-Sendungen vorgestellt. Als nach Loriots Tod 2011 eine würdige Erinnerung an den gebürtigen Brandenburger gesucht wurde,schlug die Berliner Architekturstudentin Clara Walter vor, die Waldmops-Auswilderung in Brandenburg an der Havel zu realisieren.

Kulturverein hat das Loriot-Projekt initiiert

Der Brandenburger Kulturverein, der sich für die Loriot-Ehrung engagiert hat, sammelte Spenden und organisierte kulturelle Aktionen. So konnte er rund 150.000 Euro in das gesamte Loriot-Projekt stecken und insgesamt 27 Waldmöpse in die Freiheit entlassen. Im Januar 2021 schenkte der Kulturverein das Loriot-Projekt der Stadt. Mittlerweile sind die etwa 50 Zentimeter großes Kunstwerke nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken.

Wie es den Dieben gelungen ist, die Bronzefigur am Paulikloster zu entwenden, ist noch ein Rätsel. Kurz nach dem Anruf der aufmerksamen Brandenburgerin habe er sich den Tatort angesehen, sagt Freudenberg. „Die Stelle, an der die Skulptur stand, war kein Loch mehr.“ Was ihm unerklärlich ist: Alle Waldmöpse sitzt, stehen oder liegen auf einem ordentlichen Betonfundament, das sie vor Diebstahl schützen soll.

Auch Heine-Büste war gestohlen worden

Anzeige wolle er zwar erstatten, aber er mache sich wenig Hoffnung, bedauert Freudenberg. Auch beim Diebstahl der Heine-Büste Ende 2014 gingen die polizilichen Ermittlungen ins Leere. Dank zahlreicher Spenden konnte eine neue Büste des Dichters gegossen und 2017 auf den Sockel am Heinrich-Heine-Ufer gesetzt werden.

Von den anderen Waldmöpsen gibt es vier mit Schäden. So fehlen dem Tier am Eingang zum Burghof eine Schaufel, einem nahe der Johanniskirche sogar alle beide. „Sie müssen zur Reparatur“, sagt Tim Freudenberg. Den Verlust am Paulikloster wolle er durch das Umsetzen eines der Tiere ersetzen. „Neue kommen nicht dazu.“ Das habe Loriots Tochter Susanne von Bülow gefordert und sich damit auch durchgesetzt.

Dem Waldmops zwischen Humboldthain und Johanniskirche sind beide Schaufeln abhanden gekommen. Quelle: Heiko Hesse

Arbeit gebe es überdies an der Waldmops-Beobachtungsplattform. „Wir wollen sie barrierefrei gestalten“, erläutert Freudenberg. Noch muss man zwei Stufen erklimmen. Die Info-Tafel auf der Plattform ist mittlerweile ausgeblichen. Auch dafür muss Ersatz her.

