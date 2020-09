Brandenburg/H

Auf Geld und die montierte Dashcam haben es die Unbekannten abgesehen, die in der Nacht zu Donnerstag aus einem Kia in Brandenburg-Plaue einbrachen. Noch ist unklar, wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind.

Der Halter meldete den Verlust von Geld, das er im Auto gelassen hatte. Zudem fehlte von der montierten Dashcam jede Spur. Der Schaden kann nach Angaben der Polizei noch nicht beziffert werden.

Von MAZ