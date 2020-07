Brandenburg/H

Diebe haben von zwei Fahrzeugen eines Autohauses in der Brandenburger Automeile in Hohenstücken sämtliche acht Räder abmontiert. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht zu Dienstag.

Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und versucht, die offenbar auf Reifen spezialisierten Täter zu fassen.

Von MAZ