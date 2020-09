Brandenburg/H

Eine Diebesbande, die es offenbar auf Fahrzeugteile abgesehen hat, zieht seit dem Wochenende durch Brandenburg. So wurden jetzt drei weitere Fälle im Stadtgebiet bekannt. Erst am Samstag hatten Unbekannte den Katalysator von einem VW-Golf, der am Brandenburger Hauptbahnhof geparkt war, abmontiert und gestohlen.

Nun wurden weitere Taten bekannt. Von einem Parkplatz an der Bauhofstraße, also nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt, wurden weitere Katalysatoren von einem BMW und einem VW älteren Baujahres gestohlen. Die Unbekannten durchtrennten die Abgasleitungen und entwendeten diese. Dafür benutzten sie nach Polizeiangaben eine Akku-Schere. Der Schaden liegt bei jeweils bei über 1000 Euro.

Anzeige

In der Nacht zu Montag stahlen Diebe von einem Motorrad in der Brandenburger Neustadt Fahrzeugteile. Es handelt sich um die Auspuffanlage der BMW-Maschine, das Hinterrad, Sturzpads und die Frontschürze. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Kripo hat in allen Fällen Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ