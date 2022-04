Kloster Lehnin

Fahrräder sind gerade knapp. Jetzt klauen auch noch Planenschlitzer die gefragte Ware vom Lkw. Was war passiert? Nach seiner Nachtruhe musste am Samstagmorgen ein lettischer Brummifahrer auf dem Autobahnparkplatz „Grebser Heide“ feststellen, dass er im Schlaf zum Ziel sogenannter Ladungsdiebe geworden war. Die Ganoven hatten die Plane seines Sattelaufliegers eingeschnitten und anschließend die Türen geöffnet.

Vermutlich Richtung Berlin geflüchtet

Von der Ladung stahlen die Täter zwei Paletten mit Fahrrädern sowie Gartenutensilien. Im Anschluss traten sie die Flucht vermutlich in Richtung Berlin an. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei an, wer möglicherweise im dortigen Bereich auf und neben dem Parkplatz Feststellungen gemacht hat, die auf die Tat hinweisen.

Von Frank Bürstenbinder