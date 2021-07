Brandenburg/H

Der Weg auf den Weinberg ist wieder dicht. Vorerst kann man den Blick über Brandenburg an der Havel vom Hochbehälter auf dem Marienberg aus nicht genießen. Mit dem Zaun um die Reben herum will sich Wasserversorger Brawag vor Dieben schützen.

Zur Galerie Mundräuber sind scharf auf die Trauben – und die Blätter, die auf dem Marienberg in Brandenburg an der Havel wachsen. Deshalb hat Wasserversorger Brawag den Zugang zu den Rebstöcken jetzt schon abgesperrt.

Dass schon vor Jahren exzessive Traubennascher der Grund für ein Absperren des Weinbergs waren, ist nicht neu. Doch jetzt, Anfang Juli, sind die Beeren an den Rebstöcken noch mickrig wie Erbsen und alles andere als schmackhaft. Warum also jetzt schon der Zaun, der dem Spaziergänger den Weg zu einem der schönsten Aussichtspunkte in der Stadt verwehrt?

„Wir mussten feststellen, dass immer mehr Weinblätter verschwunden sind“, sagte Heike Beckmann, Pressesprecherin der Brawag, am Donnerstag im Gespräch mit der MAZ. Da dieses Laub reif ist, schlagen Mundräuber bereits jetzt schon zu – also Zaun drumherum und dichtgemacht.

Wer gefüllte Weinblätter als Delikatesse schätzt, kann sich vorstellen, warum Menschen auf die großen grünen Blätter an den Rebstöcken scharf sind. Vielerorts ärgern sich Winzer über diese Diebe. Nicht dass die Brawag neben dem Trauben auch das Laub vermarkten wollten. Aber die Blätter erfüllen eine wichtige Funktion.

Noch schützen die Blätter die Trauben

„Sie schützen die Trauben vor allzu viel Sonne“, erläutert Heike Beckmann. Ab einem gewissen Zeitpunkt gehen die Weinberg-Pfleger von der Brandenburger Lebenshilfe daran, Blätter gezielt dort abzupflücken, wo Trauben dann doch mehr Sonne gebrauchen. Auf dem Müll kommen diese Blätter aber auch nicht.

Sie dienen den Rebstöcken als Dünger. „Alles, was kompostierbar ist, wird geschreddert und als Mulch unter den Rebstöcken verteilt“, sagt Beckmann. So bleibt der natürliche Kreislauf geschlossen und spart der Weinbauer beim Düngerkauf.

Die Trauben der Weißweinsorten Solaris und Johanniter wachsen und gedeihen gut auf dem Marienberg. Quelle: Heiko Hesse

Den Ausblick vom Hochbehälter kann man voraussichtlich erst wieder ab Oktober genießen. 2020 begannen die Lebenshilfe-Mitarbeiter am 8. Oktober mit der Lese der Solaris-Trauben, später folgten die Johanniter-Trauben. Aus beiden Sorten entsteht das „Marienberg-Wasser“.

Noch sind Flaschen des Marienberg-Weins zu haben Wer noch etwas vom 2020er Tropfen des Weins vom Marienberg haben möchte, sollte nicht mehr warten. Von 4500 Flaschen sind bereits 4000 verkauft, teilte die Brawag jetzt mit. Im Foyer des Brawag-Sitzes in der Packhofstraße bekommt man den Wein zum Flaschenpreis von 9.50 Euro. Beim Kauf sind die Corona-Abstands und -Maskenregeln zu beachten.

Rund 4500 Flaschen brachte die Brawag kürzlich in den Verkauf. 4000 sind bereits weg. „Wir können nicht garantieren, dass nach den Ferien noch Wein bei uns zu haben ist“, sagt Brawag-Geschäftsführer Gunter Haase in einer Pressemitteilung.

Was kann man von dem 2020er Tropfen erwarten? „Die feinherbe Cuvée aus Solaris- und Johannitertrauben mit ihren fruchtig-frischen Aromen exotischer Früchte wie Pfirsich und Maracuja passt perfekt zum Sommer. Gut gekühlt, lässt sich der Wein bestens in der Sonne auf dem Balkon oder im Garten genießen“, heißt in der Mitteilung weiter.

Eine Flasche des Weißweins vom Marienberg. Quelle: promo

Der Weinbau auf dem Marienberg reicht ins 12. Jahrhundert zurück. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wuchsen Reben auf und an dem knapp 70 Meter hohen Berg. Als Aktion zur Bundesgartenschau 2015 ließ Wasserversorger Brawag den Hochbehälter mit Rebstöcken bepflanzen und gewann die Lebenshilfe mit ihren Arbeitskräften als Partner zur Pflege und Ernte der Trauben.

Von Heiko Hesse