Brandenburg/H

Am Freitagabend betrat ein 44-Jähriger Mann in der Brielower Landstraße, trotz eines Hausverbotes für das gesamte Gelände des Einkaufszentrums, den Hagebaumarkt und klaute dort Energydrinks. Anschließend floh der Mann in das benachbarte Einkaufszentrum Beetzsee-Center. An diesem Tag verstieß er zum dritten Mal gegen das Hausverbot. Laut den Schilderungen der Polizei verhielt sich der 44-Jährige unkooperativ und uneinsichtig. Damit sich das Geschehen nicht noch einmal wiederholt, wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs wurde erstattet.

Von MAZ