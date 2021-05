Dienst am Menschen: Wie die Bundeswehr im Impfzentrum hilft

Brandenburg/H

Es wird ein relativ ruhiger Montag im Impfzentrum im Stahlpalast – 456 Menschen hat die Kassenärztliche Vereinigung für diesen Tag zur Erst- beziehungsweise Zweitimpfung angemeldet. Das ist nicht viel im Vergleich zu den Spitzentagen mit jeweils 950 Impflingen, einmal waren es wegen Doppelbuchungen sogar 1100.

Patienten statt Abwehrraketen

Für Susann Kreye und Hannes Rönsch ist es eigentlich egal, wie viele Menschen da sind. Sie versehen ihren Dienst im Impfzentrum von Brandenburg an der Havel – und sie sind Angehörige der Bundeswehr. Entsandt wurden sie von der Flugabwehrraketengruppe 24 in Bad Sülze (Mecklenburg-Vorpommern), eine von drei Patriot-Gruppen des Flugabwehrraketengeschwaders 1 der Bundeswehr. Patriot ist ein bodengestütztes Kurzstrecken-Flugabwehrraketen-System zur Abwehr von Flugzeugen, Marschflugkörpern und taktischen ballistischen Mittelstreckenraketen.

Freiwillig gemeldet

Oberstabsgefreiter Susann Kreye arbeitet gemeinsam mit Dr. Frank-Olaf Truhn direkt in einer der Impfkabinen. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Oberstabsgefreite Kreye verwaltet dort das Lager von der kleinen Schraube bis zu großem Gerät hat sie alles, was die Truppe so braucht. Hier sitzt sie in der Impfkabine am Computer und assistiert an diesem Tag dem Chirurgen Frank-Olaf Thrun, der die Impf-Schicht übernommen hat. „Ich habe mich freiwillig gemeldet, nachdem in unserer Einheit eine Anfrage gestartet wurde“, erzählt sie. Zu Brandenburg an der Havel hat die junge Frau eine besondere Beziehung, hier ist sie nämlich geboren: Ihre Eltern waren damals zu Besuch in der Stadt, weil ein Angehöriger seinen Dienst in der Rolandkaserne ableistete.

Erfahrung in der Flüchtlingshilfe

Stabsunteroffizier Hannes Rönsch (Mitte) ist als Schichtleiter verantwortlich für die Arbeit der Bundeswehrangehörigen im Stahlpalast. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Stabsunteroffizier und Feldwebel-Anwärter Rönsch hat den Beruf des Speditionskaufmanns erlernt, in der Raketeneinheit ist er Truppführer für Gefahrstoff-Transporte, bringt große Diesel-Laster zu den Maschinen und Einsatzorten. Im Stahlpalast ist er für die Organisation seiner uniformierten Kollegen zuständig, teilt Dienste und Posten ein. „Ich war gerade auf einem Lehrgang, als mein Kommandeur mich anrief und fragte, ob ich das machen möchte. Ich habe sofort zugesagt.“

35 Kollegen in der Stadt

Mit Zivil-Einsätzen kennt sich Rönsch aus, er selbst war bereits in der Flüchtlingshilfe tätig. Seine Kollegen waren auch schon bei Hochwassereinsätzen sowie während der Corona-Pandemie in Testzentren oder am Bürgertelefon. Aktuell sind 30 Mitglieder der Raketengruppe im Impfzentrum, fünf weitere im Gesundheitsamt der Stadt tätig.

Verbindungsoffizier als Manager

Stefan Wenzel ist der Verbindungsoffizier des Kreisverteidigungskommandos Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Den Kontakt zur „Außenwelt“ hält Stefan Wenzel – als Verbindungsoffizier des Kreisverteidigungskommandos bringt er zivile und militärische Interessen zusammen. „Wir sind in Brandenburg an der Havel neun Frauen und Männer, die als Bindeglieder arbeiten“, sagt er. Es sind alle Bundeswehr-Reservisten, die normal ihren Berufen nachgehen und in speziellen Situation aktiviert werden.

Oberstleutnant Detlef Schachel vom Landeskommando Brandenburg ergänzt. „Diese Mitarbeiter kennen die speziellen Gegebenheiten in der Stadt, haben Ortskenntnis und können schneller und besser organisieren als wir von Potsdam aus.“

Umzug in die Innenstadt

So hatte beispielsweise Wenzel organisiert, dass die fünf Gesundheitsamt-Helfer vom Axxon- ins Sorat-Hotel umziehen konnten – das liegt verkehrsgünstiger und näher zum Dienstort Klosterstraße.

Freundlicher junger Mann

Die Bundeswehr ist beliebt bei diesem Sondereinsatz. DRK-Vorstand Andreas Griebel ist voll des Lobes: „Vom ersten Tag an war es ein kameradschaftliches Zusammenarbeiten mit unseren Leuten von den Hilfsorganisationen und den Impfteams. Sie begleiten die Impflingen von der Eingangs- bis zur Ausgangstür. Und manche ältere Dame freut sich über den „jungen Mann, der mir sehr zuvorkommend die Treppe hinunter geholfen hat’.“

Pralinen für alle

Und auch bei den Bundeswehrangehörigen kommt das Lob an. „Es sind nicht nur die Älteren, die sich bei uns ganz herzlich bedanken, es kommt viel Feedback von allen Altersgruppen“, sagt Susann Kreye. Und Kollege Rönsch ergänzt: „Gerade Frau Kreye wird von den Ärzten sehr für die Unterstützung gelobt. Und die Impflinge hinterlassen gute Kommentare auf dem Laufzettel und geben die eine oder andere Pralinenschachtel ab.“

Diese würden selbstredend im Aufenthaltsraum für alle Impfzentrums-Helfer auf den Tisch gelegt und geteilt.

Nutzen für alle

In der Tat gibt es seit dem Start im Januar nur Lob für die Bundeswehr. Für deren Angehörige sind die „Aushilfs“-Jobs im Gesundheitsamt und im Impfzentrum willkommene Abwechslung, zudem werden sie mit einer Zulage belohnt. Gleichwohl tun sie sehr viel fürs Ansehen der Truppe bei der Bevölkerung und erledigen Aufgaben, welche die Hilfsorganisationen DRK, Johanniter oder Arbeiter-Samariter-Bund noch mehr belasten würden.

Von André Wirsing