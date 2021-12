Brandenburg/H

Seit Montag können Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren in Brandenburg gegen das Coronavirus geimpft werden. Landesweit beteiligen sich daran zunächst 140 Praxen. In Brandenburg an der Havel sind vier Ärzte dabei.

Aus der Havelstadt beteiligen sich diese Praxen an der Impfung für Kinder

Agnes Engst, Kanalstraße 8-9, 03381/524752

Kristina Penkawa, W.-Ausländer-Straße 4, 03381/703430

Christiane Pache, Magedeburger Landstraße 5, 03381/302902

Jana Neinert, Johann-Carl-Sybel-Straße 1, 03381/2147150

Aktuell zu wenig Impfstoff vorhanden

„Wieder einmal wird die Nachfrage nach den Impfungen das Angebot an verfügbarem Impfstoff übersteigen. Daher wird es wieder einmal enttäuschte Bürgerinnen und Bürger geben, deren Kinder aufgrund des Impfstoffmangels aktuell noch nicht geimpft werden können“, sagt Peter Noack, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB).

Hier finden Sie die Liste der Ärzte aus Brandenburg, die Kinder gegen Covid-19 impfen

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lesen Sie auch: Corona-Impfung für Kinder ist unter Brandenburger Ärzten umstritten

Lesen Sie auch: Corona-Impfstoff für Kinder ab 5: Was Eltern jetzt wissen müssen

Lesen Sie auch: Sollten Kinder gegen Corona geimpft werden?

KVBB veröffentlicht Liste der impfenden Arztpraxen

„Viele Praxen haben mit diesen Familien bereits proaktiv Termine ausgemacht, so dass die Kinderimpfstoffbestände schon verplant sind. Leider erfolgt die nächste Lieferung vom Bund erst in der Woche ab dem 10. Januar. Hier ist der neue Bundesgesundheitsminister gefragt, endlich ausreichend, verlässlich und zeitlich flexibler Impfstoff für die Praxen zu organisieren. Durch sichere und deutlich verkürzte Bestell- und Lieferfristen für alle Impfstoffe würden die Arztpraxen mehr Flexibilität und Planungssicherheit erlangen“, so Noack weiter.

Von Philip Rißling