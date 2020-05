Diese Bäcker öffnen zu Pfingsten in Brandenburg an der Havel

Tausende Brötchen gehen an Pfingsten über die Tresen der Brandenburger Bäckereien. Die MAZ zeigt, wann Filialen in der Havelstadt und Potsdam-Mittelmark öffnen.

Die Landbäcker-Filiale in der Neuendorfer Straße 73 bis 77 öffnet Pfingstsonntag, den 31. Mai von 07 bis 09.30 Uhr. Die Thonke-Filiale am Brandenburger Hauptbahnhof hat hingegen Pfingstsonntag und -montag geöffnet, jeweils von 7 bis 17 Uhr.

Die Thonke-Niederlassung in der Gördenallee 206 öffnet nur am Pfingstsonntag von 7 bis 10.30 Uhr. Der Thonke-Bäcker in der Göttiner Straße 8 öffnet Pfingstsonntag von 7 bis 11 Uhr, die Kirchmöseraner Filiale in der Wusterwitzer Straße 32 b hingegen von 7 bis 10.30 Uhr.

Auch die Brielower erhalten am Pfingstsonntag frische Bötchen. Sie können die Thonke-Filiale in der Hauptstraße 32 07 bis 10.30 Uhr besuchen. In Päwesin öffnet der Backshop „Backwahn“ Pfingstsonntag und- montag, jeweils von 7 bis 16 Uhr.