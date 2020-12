Diese Bäcker öffnen an Silvester in Brandenburg an der Havel

Frische Bötchen erhalten Brandenburger in vielen Bäckereien am Heiligabend und Silvester. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Sonntag, 27. Dezember, können sie sich nur bei einigen Geschäften versorgen. Die MAZ hat sich in den Bäckereien der Havelstadt umgehört und präsentiert einen Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit).

Beim „Lila Bäcker“ in der Sankt-Annen-Galerie gehen Brötchen und Croissants am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr über den Tresen. Die selben Öffnungszeiten gelten auch für die Filialen in der Willi-Sänger-Straße sowie beim Rewe im Veilchenweg 2 in Hohenstücken. Diese „Lila Bäcker“ haben außerdem an Silvester, 31. Dezember, 7 bis 16 Uhr offen. In der Willi-Sänger-Straße kann außerdem noch am Sonntag, 27. Dezember, 7 bis 10.30 Uhr, Nachschub für den Frühstückstisch und die Kaffeetafel geholt werden.

Die Filialen der Bäckerei Röhe haben am Heiligabend, 24. Dezember, und Silvester, 31. Dezember geöffnet. An den Standorten in der Hochstraße 11, Gorrenberg 15 bis 17 und an Sankt Petri 1 (“Stefans Holzofenbäckerei“) kann von 7 bis 11 Uhr, in der Steinstraße 46 von 7 bis 13 Uhr eingekauft werden.

Am 24. und 31. Dezember öffnen auch mehrere Landbäcker-Filialen. Frisches Gebäck erhalten Brandenburger beim Landbäcker in der Karl-Marx-Straße 10 von 6.30 bis 14 Uhr, Silvester bis 16 Uhr. In der Krakauer Landstraße 33 ist von 7 bis 13 (Silvester bis 16 Uhr) geöffnet. In den Landbäckerei-Filialen in der Ziesarer Landstraße 101, der Werner-Seelenbinder-Straße 52 und am Gleisdreieck 14 in Kirchmöser gehen frische Brötchen jeweils von 7 bis 14 Uhr beziehungsweise Silvester bis 16 Uhr über den Tresen. Die Landbäcker-Niederlassung im Rewe-Markt am Tschirchdamm 8 öffnet von 6 bis 13 Uhr (Silvester bis 16 Uhr), die Filiale im Rewe-Markt in der Neuendorfer Straße 73-77 hingegen von 6 bis 14 Uhr.

Die Thonke-Filiale am Brandenburger Hauptbahnhof ist am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr, am 25. und 26. Dezember von 7 bis 12 Uhr, am 27. Dezember von 7 bis 18 Uhr und am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Thonke-Niederlassung in der Gördenallee 206 sowie der Neuendorfer Straße 52 ist am 24. und 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am Sonntag, 27. Dezember außerdem von 7 bis 10.30 Uhr. Am Nicolaiplatz 13 erhalten Gäste der Bäckerei Thonke an beiden Tagen von 6 bis 11 Uhr frische Brötchen, in der Werner-Seelenbinder-Straße 53 von 06.30 bis 12 Uhr (Silvester bis 13 Uhr).

Bei den Thonke-Bäckern in der Hauptstraße 36, in der Potsdamer Straße 23 und in der Willi-Sänger-Straße 46 a können Brandenburger am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr, an Silvester bis 14 Uhr Brötchen kaufen.

Die Thonke- Filiale am Re-Generationenhaus am Bahnhof ist am 24. und 31. Dezember von 7 bis 12 Uhr, die in der Upstallstraße von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Bei Thonke in der Göttiner Straße 8 erhalten Brandenburger an Heiligabend von 6.30 bis 13 Uhr, Silvester bis 14 Uhr ihr Gebäck.

Die Steinecke-Filiale in der Hauptstraße 7 ist Heiligabend und Silvester von 6 bis 12 Uhr geöffnet, an den Feiertagen sowie Sonntag, 27. Dezember, dagegen geschlossen.