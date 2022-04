Brandenburg/H

Frische Brötchen, Croissants und Laugengebäck gehören für viele Brandenburger an Ostern auf den Frühstückstisch. „Frische Brötchen am Wochenende sind ein bisschen wie Urlaub“, findet Friederike Wulff. Sie arbeitet bei der Bäckerei Röhe in der Steinstraße und nimmt sich am Wochenende viel Zeit für ein ruhiges Frühstück, wenn sie nicht selbst hinter der Theke steht.

Samstags gibt es in der Bäckerei Röhe sieben Sondersorten an Brötchen: Salz- und Pfefferbrötchen, Frühstückherzen und Kräuterbrötchen gehören dazu, die einige Stammkunden für das Osterwochenende schon vorbestellt haben.

In der Havelstadt bekommt man auch über die Feiertage frische Brötchen. Die MAZ hat sich bei den Bäckern in Brandenburg an der Havel umgehört und gefragt, wann sie über das Osterwochenende geöffnet haben.

In der Thonke-Filiale in der Hauptstraße bekommt man am Ostersamstag bis 13 Uhr frische Brötchen. Quelle: Franziska von Werder

Bei der Thonke-Filiale am Hauptbahnhof gehen auch über die Feiertage frische Backwaren über die Theke. Am Karfreitag, Sonntag und Ostermontag hat die Bahnhofsfiliale jeweils von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag von 7 bis 17 Uhr. Die Thonke-Niederlassung in der Hauptstraße hat nur am Samstag von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

„Lila-Bäcker“ bietet auch am Ostersonntag frische Backwaren an

Der Lila-Bäcker in der Sankt-Annen-Galerie hat am Ostersamstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet, am Ostersonntag von 7 bis 12. In der Bäckerfiliale in der Willi-Sänger-Straße bekommt man am Samstag von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7 bis 10.30 Uhr frische Backwaren.

„Ihr Landbäcker“ nur samstags geöffnet

Die „Landbäcker“-Filialen haben nur am Samstag geöffnet: So etwa bekommt man beim Landbäcker im Rewe-Markt an der Neuendorfer Straße von 6 bis 17 Uhr frische Brötchen. Im Edeka-Markt an der W.-Seelenbinder-Straße hat der Bäcker am Samstag von 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Frische Brötchen bei der Bäckerei Röhe

Stefan’s Holzofenbäckerei am Dom verkauft am Samstag von 7 bis 11 Uhr Backwaren. Über die Feiertage hat sie aber geschlossen. Ähnlich sieht es bei den anderen Röhe-Bäckereien aus: Die Filiale am Gorrenberg hat am Samstag von 7 bis 11 Uhr geöffnet, in der Hochstraße von 6 bis 11 Uhr. In der Röhe-Filiale in der Steinstraße bekommen Brandenburger von 7 bis 16 Uhr frische Brötchen.

Von Franziska von Werder