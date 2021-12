Brandenburg/H

Brot, Croissants und Kuchen gehören für viele Brandenburger an Weihnachten auf den Frühstückstisch. „Mit frischen Brötchen und einem Latte Macchiato habe ich am Morgen gute Laune“, sagt Jacqueline Häusler.

Sie zeigt Lebkuchenherzen, Waffeln, Nougatringe und erwartet am Heiligabend „viel Action“. Jacqueline Häusler leitet die Filiale beim Lila-Bäcker in der Sankt-Annen-Galerie, jeden Tag kommen hier mehr als 400 Kunden. Die Brandenburgerin holt Körnerbrötchen, Baguettes und Brezeln aus dem Ofen und hofft auf eine besinnliche Weihnachtszeit.

Diese Backwaren gehören für viele Brandenburger zum Weihnachtsfest. Quelle: André Großmann

Die Brandenburger erhalten an Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag frische Brötchen. Die MAZ hat sich in den Bäckereien der Havelstadt umgehört und präsentiert einen Überblick.

Die Thonke-Filiale am Brandenburger Hauptbahnhof ist am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr, am 25. Dezember von 7 bis 12 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember von 07 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Thonke-Niederlassung in der Gördenallee 206 ist am 24. Dezember von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet. Am Nicolaiplatz 13 erhalten Gäste der Bäckerei Thonke am 24. Dezember von 6 bis 11 Uhr frische Brötchen.

Die Thonke-Filiale am Re-Generationenhaus öffnet am 24. Dezember von 7 bis 12 Uhr.

Beim „Lila Bäcker“ in der Sankt-Annen-Galerie gehen Brötchen und Croissants am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr über den Tresen.

Die „Landbäcker“-Filiale beim Rewe-Markt in der Neuendorfer Straße 73-77 öffnet am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr. Beim „Landbäcker“ im Norma-Markt, Krakauer Landstraße 33 erhalten Gäste ebenfalls von 7 bis 14 Uhr frische Brötchen.

Von André Großmann