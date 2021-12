Diese Brandenburger Bäcker öffnen an Silvester und Neujahr 

Brandenburg/H

Zum Start ins neue Jahr braucht Mandy Frank Brötchen, Croissants und Brezeln. Sie stellt den Matador-Backofen in der Thonke-Filiale am Hauptbahnhof an und lässt die Teiglinge darin für acht Minuten bei einer Temperatur von 260 Grad Celsius liegen.

Pfannkuchen zur Party

„An einem normalen Sonntag kommen sechs bis 700 Gäste. Am ersten Tag des neuen Jahres werden es sicher noch mehr sein“, sagt die Verkäuferin. Ihr Telefon steht nicht mehr still, für Silvester hat sie schon 100 Vorbestellungen für Pfannkuchen.

Diese sind mit Pflaumenmus, Kirschmarmelade, Schokoladencreme und Senf gefüllt. „Gags mit Pfannkuchen sind ein Klassiker. Man sollte sich doch immer den Spaß im Leben bewahren“, sagt Frank.

Sie steht am 1. Januar um 03.30 Uhr auf, um rechtzeitig für Besucher dazu sein. „Ich komme aus der Gastronomie, da bin ich ganz andere Arbeitszeiten gewohnt. Ich freue mich um 7 Uhr die ersten Kunden im neuen Jahr zu begrüßen“, sagt Mandy Frank und legt ein Mehrkornbrot ins Regal.

Frische Brötchen gehören für viele Brandenburger zum Start in den Tag. Quelle: André Großmann

Brandenburger erhalten an Silvester, am ersten und zweiten Januar frische Brötchen. Die MAZ hat in den Bäckereien der Havelstadt nachgefragt und präsentiert einen Überblick.

Die Thonke-Filiale am Brandenburger Hauptbahnhof ist am 31. Dezember und am 1. Januar jeweils von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Die Thonke-Filiale am Re-Generationenhaus öffnet am 31. Dezember von 7 bis 12 Uhr, bei den Kollegen in der Hauptstraße gibt es von 7 bis 14 Uhr frische Brötchen.

Die Thonke-Niederlassung in der Gördenallee 206 öffnet am 31. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr. Am Nicolaiplatz 13 erhalten Gäste der Bäckerei Thonke am 31. Dezember von 6 bis 11 Uhr frische Brötchen.

Beim „Lila Bäcker“ in der Sankt-Annen-Galerie gehen Brötchen und Croissants am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr über den Tresen.

Die „Landbäcker“-Filiale beim Rewe-Markt in der Neuendorfer Straße 73-77 öffnet am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr. Beim „Landbäcker“ im Norma-Markt, Krakauer Landstraße 33 erhalten Gäste von 7 bis 14 Uhr frische Brötchen.

Von André Großmann