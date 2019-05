Brandenburg/H

Pistolenpatrone, Hammer und Kloschüssel sind nur einige Formen, die zur Schnapsflaschensammlung von Adelheid und Hans-Joachim Hinkfuß gehören. Das Ehepaar besitzt über 350 Exemplare im Miniaturformat. Die edlen Tropfen stammen aus Schottland, Italien, Portugal und anderen Ländern.

Gurkenwasser und eine Schnapswurst

„Das Schöne an den Flaschen ist die Vielfalt der Formen. Man bringt es einfach nicht übers Herz, sie zu leeren“, sagt Hans-Joachim Hinkfuß. Als der 78-Jährige über sein Hobby spricht, liegen die Objekte in Form einer Gurke, eines Stiefels und als Schnapswurst aneinandergereiht auf der Heizung. Der Brandenburger erinnert sich, dass Schnapsflaschen zu DDR-Zeiten oft in einheitlichen Formen gestaltet wurden und freut sich heute über die optische Abwechslung.

„08/15 kaufe ich nicht mehr. Ich bin immer fasziniert von der besonderen Gestaltung, die Spaß macht und einen manchmal auch zum Schmunzeln bringt“, sagt Adelheid Hinkfuß. Ursprünglich plante das Paar, die Flaschen zum Rentenbeginn zu leeren, doch im Wohnzimmerschrank stehen hunderte Exemplare, die noch versiegelt sind. Die Minipullen mit Limonenlikör, Whisky und Portwein sind für die Brandenburger Sammelstücke mit ideellem Wert. Dabei ist der Inhalt der Flaschen für Hans-Joachim Hinkfuß fast zweitrangig.

Leidenschaft seit den Siebzigerjahren

Der ehemalige Stahlwerker erinnert sich, dass seine Sammelleidenschaft für die Schnapsflaschen in den Siebzigerjahren begann. In einer Brandenburger Kneipe sah er damals mehrere Gefäße, die ihn begeisterten. „Doch sie waren zu groß und kleinere Exemplare nehmen nicht so viel Platz weg“, sagt der Havelstädter. Mittlerweile sammelt seine Frau akribischer als er. Ihr gemeinsames Hobby wurde zu einer Leidenschaft.

Erweiterung der Sammlung geplant

Die Ehepartner bringen von fast jedem Reiseziel eine Schnapsflasche im Miniformat mit in die Havelstadt und erweitern so ihre Kollektion. In diesem Jahr wollen Hans-Joachim und Adelheid nach Norwegen, Ostfriesland, Paris und zum Bodensee reisen. „Wir sind immer gespannt, was wir dort Neues entdecken. Wenn wir etwas Besonderes sehen, schlagen wir zu“, sagt die 77-Jährige. Verkostet wird der Schnaps aber nur in seltenen Fällen.

Zur Sammlung der Brandenburger gehören auch 50 Maßkrüge und 70 bis 80 Biergläser. In Bulgarien erhielten die Eheleute ein Trinkgefäß, das ihnen eine Barfrau kostenlos und abgewaschen übergab. Adelheid Hinkfuß und ihr Ehemann Hans-Joachim sind stolz auf ihre Kollektion und erinnern sich gern an gemeinsame Reisen. „Irgendein Hobby muss man doch haben“, sagt der Brandenburger.

Flaschen werden noch nicht geleert

Seit 58 Jahren sind er und seine Adelheid verheiratet. Das gemeinsame Hobby macht beide stolz und hält sie jung. „Ich liebe meine Frau und dabei bleibe ich. Das ist doch der wichtigste Grund“, sagt der Havelstädter. Barkeeper wollen beide nicht mehr werden, doch Familienmitglieder fragen häufiger, wann das Paar beginnt, die Flaschen zu leeren.

„Das wird noch dauern“, sagt Hinkfuß der MAZ. Der 78-Jährige trinkt gelegentlich mal ein Bier, seine Frau meist einen Rosé oder Rotwein. Sie könnten sich aber vorstellen, ihre Mini-Schnapsflaschen später mal ihren Kindern zu übergeben und sind sich bewusst, dass ein „kleines Vermögen“ im heimischen Wohnzimmerschrank steht. „Wenn man die alle austrinken will, hat man eine ganze Weile zu tun“, kommentiert der Brandenburger.

Von André Großmann