Brandenburg/H

Zeit mit der Familie und Spaß halten Ursula Wurzer an ihrem 100. Geburtstag fit. „Ich nehme jeden Tag so, wie er kommt. Mir ist es wichtig, dass die Menschen ehrlich zueinander sind und ihre gemeinsame Zeit schätzen, denn sie ist kostbar“, sagt die Brandenburgerin.

Bilder eines Lebens

Die 100-Jährige liebt ihre Familie, hat zwei Kinder, fünf Enkel und Urenkel. Sie sitzt auf dem Balkon des Seniorenheims „ Martha Piter“, genießt die Sonne und sieht sich mit ihrem Sohn Matthias Wurzer Bilder aus ihrem Leben an.

Anzeige

Ursula Wurzer genießt die Zeit mit ihrem Sohn Matthias. Das Bild stammt aus dem Jahr 1961, damals ist er 20 Monate alt. Quelle: privat

Weitere MAZ+ Artikel

„Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Alter mal erreiche. Diese Fotos zeigen, wie viel in all den Jahren passieren kann“, sagt die Brandenburgerin und spricht über ihre glückliche Kindheit. Ursula Wurzer wuchs in Burg bei Magdeburg auf, verbrachte jede freie Minute mit ihren Eltern im Schrebergarten und entdeckte die Natur bei stundenlangen Spaziergängen.

Zwischen Hochzeit und Trauer

Nach der Grundschule machte sie ihr Abitur an einem Mädcheninternat und begann schließlich eine Ausbildung in der Schuhfabrik. Nach dem Start ins Berufsleben lernte sie ihren ersten Ehemann Werner Siebert kennen und heiratet ihn am 24. Januar 1942 im weißen Brautkleid.

Ursula Wurzer heiratet Werner Siebert im Januar 1942. Quelle: privat

„Ich war verliebt bis über beide Ohren und habe unsere Hochzeit sehr genossen. Wir haben alle Tänze getanzt und waren immer ehrlich miteinander“, sagt Ursula Wurzer. Ein paar Monate später trauert sie um ihren Mann, der im Zweiten Weltkrieg an der Front in Russland stirbt.

Zweite Ehe und neues Glück

Trotz des Schicksalsschlags gibt Ursula Wurzer nicht auf. Sie blickt nach vorn, zieht ihre Tochter Barbara Harnack groß und hält die Familie zusammen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lernt sie über Freunde Erich Wurzer kennen, ihre zweite große Liebe.

Mit ihrem zweiten Mann Erich findet Ursula Wurzer ihr neues Glück. Quelle: André Großmann

„Wir haben uns gesehen, fanden uns sympathisch und haben uns immer mehr ineinander verliebt. Unser Sohn Matthias ist etwas Wunderbares. Wichtig ist, dass man zusammenhält und das haben wir“, sagt Ursula Wurzer und lächelt, als sie ihr Hochzeitsfoto sieht.

Thüringer Klöße als Test

Das junge Paar verlässt Sachsen-Anhalt und zieht schließlich ins thüringische Suhl. Doch vorher muss die Ehefrau noch einen Test bestehen. „Meine Mutter musste meiner Oma Frida erst beweisen, dass sie Thüringer Klöße kochen kann, ansonsten wäre sie nicht in die Familie aufgenommen worden. Deshalb stand zusätzlich immer ein Topf Kartoffeln parat, im Großen und Ganzen hat das aber immer gut geklappt“, sagt Matthias Wurzer, sieht seine Mutter an und beide lachen.

Mit Optimismus zum Glück

Ursula Wurzer lebt seit 15 Jahren in Brandenburg an der Havel und zog 2005 ins Martha-Piter-Heim. Sie war regelmäßige Zuhörerin bei den Wassermusiken am Beetzsee, rätselt bei Quizsendungen und spielt gern das Kartenspiel Canasta.

Ein Geheimrezept fürs Alter hat die Jubilarin nicht. Dennoch betont sie, wie wichtig es für sie ist, auch nach Rückschlägen optimistisch zu bleiben. „Ich versuche, aus allen Momenten das Beste zu machen“, sagt die Havelstädterin.

Dann bringt ihr Sohn Mathias zum Geburtstag eine Erdbeertorte als Überraschung mit. „Ich bin schon eine Naschkatze und lasse mir jetzt ein Stück schmecken“, sagt Ursula Wurzer, blickt vom Balkon und lächelt.

Von André Großmann