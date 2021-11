Brandenburg an der Havel

Super Mario ist jetzt eine Frau, denn der Videospiel-Charakter gehört zum Leben von Christin Lakies. Für die Brandenburgerin ist der Kult-Klempner ein Held. Weil das so ist, verkleidet sie sich und hilft Kindern. Die 37-Jährige spielt mit ihnen im Mario-Outfit, bastelt und möchte für Knirpse da sein.

Freude am Leben

„Jeder Mensch braucht jemanden zum Reden. Einen, der zuhört und neue Chancen ermöglicht. Ich liebe es, wenn Kinder lächeln und unterstütze sie sehr gern. Deshalb möchte ich als Super Mario oder Luigi in verschiedenen Einrichtungen Freude verbreiten“, sagt Lakies.

Super Mario ist ein bekannter Videospielheld. Quelle: Nintendo

Hingucker auf der Straße

Als sie in ihrem Outfit über den Neustädtischen Markt läuft, zieht sie die Blicke der Brandenburger auf sich. Zum perfekten Look des Videospielhelden fehlt ihr nur der Schnurrbart, doch den hat ihre kleine Katze Luna gerade verlegt. Deshalb improvisiert Christin Lakies. Sie kann Laute und Sprünge von Super Mario nachmachen und hat online schon neue Bärte bestellt.

Christin Lakies verkleidet sich als Super Mario und hilft Kindern. Quelle: André Großmann

Doch wie kommt Christin Lakies auf diese Idee? Die Heilerziehungspflegerin arbeitet im Potsdamer Oberlinhaus. In ihrem Job begleitet sie Kinder und Jugendliche im Schulalltag und bei der Freizeit- und Feriengestaltung. Weil ihre Verkleidungen gut ankommen, brachte sie die Geschenke zum Weihnachtsfest 2020 nicht als Weihnachtsmann, sondern als Super Mario.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Für die Jugendlichen ist das Outfit etwas Wunderbares und diese Freude hat mich inspiriert. Warum sollte es nicht möglich sein, mehr besondere Momente zu schaffen“, sagt sie. Christin Lakies ist ein Kind der 90er-Jahre und die Videospiele von Nintendo sind Teil ihres Lebens.

Komplimente für Super Mario und seinen Bruder Luigi

„Mario und Luigi sind einfache Leute, wie du und ich, eben aus der Mittelschicht mit einem normalen Beruf, ohne schimmernde Rüstung oder Adelstitel. Sie sind für andere da, ohne große Gegenleistung“, sagt Lakies.

Gemeinsame Rettungsaktion: In „Super Mario 3D World“ kämpfen Mario, Luigi, Peach und Toad gemeinsam gegen Bowser. Foto: Nintendo Quelle: Nintendo

Schon als Mädchen spielten sie und ihre Brüder „Super Mario Brothers“ und verbrachten jede freie Minute vor dem Nintendo Entertainment System (NES). 2020 holte sie sich eine Nintendo Switch und belebte alte Traditionen. „Endlich konnte ich wieder mit den heldenhaften Klempnern die Prinzessin retten, Kart-Strecken abfahren und Sterne sammeln“, sagt Lakies.

Erinnerungen an die Videospiele

Als sie am Pfaffe-Kai steht und auf den Brandenburger Dom blickt, lächeln ihr alte und junge Brandenburger zu. Viele von ihnen erinnern sich an die Zeit, in der sie selbst den Klempner auf dem Gameboy, an der Wii und auf dem Nintendo 64 über den Bildschirm steuerten.

„Ich weiß noch, wie ich damals im Videospiel mit Mario über den Wolken geflogen bin und fast verzweifelte, weil das Level so schwer war. Ständig bin ich abgestürzt und heruntergefallen. Trotzdem bin ich immer wieder dran geblieben, obwohl ich es bestimmt 50-mal versuchen musste. Das hat mir schon als Kind gezeigt, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben“, sagt Patrick Tietz. Er findet Super Mario toll, weil dieser sich „voller Mut“ neuen Herausforderungen stellt.

Wenn Christin Lakies ihr Kostüm trägt, hat sie Spaß. Die Betreuerin will der Welt etwas zurück geben. Die Brandenburgerin liebt ihre Heimatstadt und entspannt am liebsten am Heine-Ufer und Grillendamm.

Spaß am Ehrenamt

Sie schätzt die Umwelt und war schon bei Aufräumaktionen in verschiedenen Stadtteilen dabei. Lakies ist glücklich, wenn sich Kinder und Jugendliche weiterentwickeln. Sie hat einen Gebärdenkurs belegt, um Menschen zu helfen, die nicht sprechen.

Zu Halloween hat Lakies zum ersten Mal ehrenamtlich beim Horror-Haus auf dem Görden Kinder betreut. Diese Aufgabe macht sie glücklich, sie möchte mehr erreichen. „Ich würde mich freuen, wenn ich mal für die Kinder im Hospiz da sein darf und wenn es nur für ein, zwei Stunden ist“, sagt sie.

Christin Lakies ist als Super Mario per Mail an mettichen@live.de erreichbar.

Von André Großmann