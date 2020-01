Diese Brandenburgerin löst Probleme mit neuer Musik

Brandenburg/H

Die Macht der Musik trägt Tara Margrit Scheele durch den Alltag. „Klänge und Melodien öffnen neue Tore. Sie unterstützen uns bei der Verarbeitung von Gefühlen, ermöglichen Balance, Harmonie und helfen Menschen, sich selbst zu hinterfragen“, sagt die Brandenburgerin.

Musiktherapeutin mit Klangreisen

Sie ist seit Oktober 2019 ausgebildete Musiktherapeutin und plant „kreative Angebote für die Kultur- und Bildungslandschaft“ in der Havelstadt. Die 41-Jährige arbeitet mit Musikinstrumenten aus mehr als 10 Ländern.

Sie imitiert mit einem südamerikanischen Instrument aus Kaktusrohr, den Sound des Regens und bietet sogenannte Klangreisen an. Dabei versetzt Tara Margrit Scheele Gäste gedanklich in verschiedene Szenarien. Unter anderem erleben Besucher ihrer Kurse eine inszenierte Schiffsreise, deren Handlung die Musiktherapeutin mit Worten und Instrumenten begleitet.

Instrumente aus Afrika und Indien

Dabei erzeugt sie mit einer afrikanischen Djembé-Trommel dramatische Töne und verwendet Harfenklänge für einen harmonischen Sound. Tara Margrit Scheele begleitet die Klangreise mit einer hawaiianischen Ukulele, der irischen Tin-Whistle-Flöte und auf der indischen Shrutibox.

„Dabei begebe ich mich schon auf eine kleine musikalische Weltreise“, sagt die Brandenburgerin. Sie experimentiert mit Klängen und Melodien, testet wie körperliche Bewegung und der Klang der Stimme harmonieren und will Brandenburger ermutigen, sich auf verschiedenen Instrumenten auszuprobieren. Auf diese Weise möchte Tara Margrit Scheele Hemmschwellen und Vorurteile abbauen.

Klänge gegen Probleme

Denn ein Klangerlebnis ist laut der Musiktherapeutin „problemlos für alle Menschen“ möglich, auch für jene, die kein Instrument spielen. Musik hilft der 41-Jährigen sowohl bei der Arbeit als auch bei der Bewältigung von Problemen im Alltag.

Die Brandenburgerin betont, dass sie beim Trommeln gedanklich abschaltet und neue Kraft tankt. „Dadurch entsteht wieder ein Gleichklang im Bewusstsein. Schon fünf Minuten können Menschen helfen, ihre Gefühlslage bei Ärger und Nervosität auszugleichen“, sagt die Musiktherapeutin.

Für dieses Jahr hat sie mehrere Pläne. Die Brandenburgerin startet am 25. Januar einen Tagesworkshop zum Zusammenspiel der körperlichen Bewegung und ihre Auswirkung auf die menschliche Stimme. Ihr erster Kurs an der Volkshochschule Brandenburg heißt hingegen „Musik liegt in der Luft“, er startet am 11. Februar.

Hoffnung auf neue musikalische Wunder

Ein Leben ohne Musik kann sich Tara Margrit Scheele nicht mehr vorstellen. Sie möchte ihr Klavierspiel verbessern und Menschen helfen, sich auf musikalische Experimente einzulassen. „Musik kann zu guten, neuen Gedanken führen, zu einer positiveren Sicht der Welt und einer offeneren Wahrnehmung anderen gegenüber“, sagt die Brandenburgerin.

Sie denkt auch über einen Singkreis bei sozialen Einrichtungen und Volkshochschulen der Region nach. „Jeder Mensch kann aktiv Klänge erzeugen. Es hilft, sich einfach auszuprobieren, ein Instrument zu greifen und Vertrauen in sich zu haben“, sagt die 41-Jährige.

Tara Margrit Scheele glaubt weiter an neue musikalische Wunder. Sie probt auf der irischen Tin-Whistle-Flöte und ist sicher, dass Melodien Menschen zusammenbringen.

Musiktherapeutin Tara Margrit Scheele beantwortet Fragen zu ihrer Arbeit per E-Mail am margrit.scheele@posteo.de.

Von André Großmann