Brandenburg/H

Zum zweiten Mal fällt in diesem Jahr ein Feiertag auf einen Samstag. Nach dem Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, wird am 31. Oktober der Reformationstag am kommenden Sonnabend begangen. Das kann es dem ein oder anderen passieren, dass er bei seinem regulären Wochenendeinkauf oder -spaziergang plötzlich vor verschlossenen Türen steht. Für die Havelstädter wird das nicht ganz so dramatisch ausfallen. Denn dank Töpfermarkt in und ums Paulikloster ist in Brandenburg durchaus etwas los.

Die Öfen laufen rund um die Uhr

Unter anderem wird das dort ansässige Café Pauline seine Pforten öffnen. Nicht nur im Café, sondern auch auf der Terrasse wird von morgens bis abends leckerer hausgebackener Kuchen serviert. Die reguläre Speisekarte mit Frühstück und Snack gilt an diesem Wochenende nicht. Dafür laufen bei Inhaberin Elke Schmidt-Hölzel die Öfen richtig heiß, um süßes Gebäck zu produzieren. Sie geht davon aus, dass je Tag mindestens 200 Stück Kuchen verkauft werden. Darunter auf jeden Fall der Herbst-Renner: die Stachelbeer-Mohntorte.

Damit der ganze Kuchen auch an Frau und Mann gebracht wird, betreibt das Café auf seiner großzügigen Terrasse zusätzlich einen Stand. An einer weiteren Bude bieten Gastronomen warmes Essen, wie hausgemachte Wildsoljanka und Wildbratwurst, an. Besucht werden kann das Café zu den Öffnungszeiten des Töpfermarktes: Samstag, 31. Oktober, 9 bis 18 und Sonntag, 1. November, 9 bis 17 Uhr.

Nur wenige Bäcker haben offen

Wie jeden Sonn- und Feiertag hat am kommenden Wochenende außerdem das Kaffeekännchen in der Hauptstraße 20 offen. Einkehren können Hungrige dort von 10 bis 17 Uhr. Von 9.30 bis 18 Uhr kann darüber hinaus in der Coffee Corner am Katharinenkirchplatz 11 zu allen Mahlzeiten geschlemmt werden.

Ab nachmittags, 14 Uhr, gibt es hausgemachten Kuchen beim Café am Pfaffe-Kai, Neustädtische Wassertorstraße 24. Mit süßen Lieblingen wie Stachelbeer-Baiser, Omas Käsekuchen oder Kirsch-Streusel in Kombination mit phänomenalem Wasserblick gilt es dort bis 18 Uhr die freie Zeit zu genießen.

Wer nicht auswärts essen will, der kriegt frische Brötchen und Kuchen bei einer Auswahl an Bäckerei-Filialen in der Havelstadt. Samstag haben nach MAZ-Informationen auf jeden Fall geöffnet: Die Landbäcker-Filiale in der Neuendorfer Straße 73 bis 77 von 7 bis 10 Uhr, die Thonke-Filiale am Brandenburger Hauptbahnhof von 7 bis 19 Uhr und die Lila Bäcker Filiale in der Willi-Sänger-Straße von 7 bis 10.30 Uhr. In Päwesin öffnet außerdem der Backshop „Backwahn“ von 7 bis 16 Uhr.

Bummel beim verkaufsoffenen Sonntag nachholen

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Havelstädter keine Bauchschmerzen haben und auf ihren Einkaufsbummel am Wochenende verzichten müssen. Statt auf Samstag können sie ihre Besorgungen auf Sonntag verlegen. Denn im Rahmen des Töpfermarktes wird in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag am 1. November eingeladen. Von 13 bis 18 Uhr haben die meisten Geschäfte, auch der Sankt-Annen-Galerie, geöffnet.

Außerhalb ihrer regulären Öffnungszeiten macht dafür zum Beispiel Betreiberin Tina Faßhauer ihr Steintorturm-Café am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf. „Vielleicht gibt es dann den ersten Glühwein“, kündigt sie an.

Von Antje Preuschoff