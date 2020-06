Brandenburg/H

Der Start der Sommerferien macht Brandenburger Grundschüler glücklich. „Ich freue mich am meisten auf den Urlaub mit meiner Mutter. Wir fahren für fünf Tage auf den Bauernhof am Neuhofer See, in die Nähe von Schwerin. Dort sehen wir Pferde und viele weitere Tiere“, sagt Mira Kühn.

Zeit mit der Familie

Aktuell entspannt die zehnjährige Brandenburgerin bei ihrer Oma Rosemarie und Opa Eckard im Garten. Sie pflanzen zusammen Obst und Gemüse an, grillen und genießen die Sonne.

Die Zwangspause der Schulen beschäftigt Mira Kühn auch in den Ferien. „Ich wäre gern noch ein bisschen länger in die Schule gegangen. Viele von uns haben sich ja eine Weile nicht gesehen. Ich bin stolz auf mein Zeugnis, in Kunst habe ich die Note 1 geschafft“, sagt die Havelstädterin.

Zeugnisse für mehr als 3500 Grundschüler In Brandenburg an der Havel gibt es insgesamt 10 öffentliche und 2 freie Grundschulen. An den öffentlichen Grundschulen lernen aktuell 3139 Schüler und haben ihr Zeugnis erhalten. An den freien Grundschulen sind es momentan 366 Erst- bis Sechstklässler. Die Wilhelm-Busch-Grundschule hat mit 477 Schülern die höchste Zahl. Die kleinste Grundschule ist hingegen die private Wir-Grundschule mit 104 Schülern. Zu den städtischen Grundschulen zählen die Magnus-Hoffmann-Schule, die Wilhelm-Busch-Schule, die Gebrüder-Grimm-Grundschule, Konrad-Sprengel-Schule, Luckenberger Schule, Georg-Klingenberg-Schule, Frederic-Joliot-Curie-Schule, die Theodor-Fontane-Schule, die Schule in der Kleinen Gartenstraße und die Krugparkschule. Die Evangelische Grundschule Brandenburg und die Wir-Grundschule sind in freier Trägerschaft.

Geburtstagsparty im Garten

Ihre Mitschülerin Josephine Grosse sieht sie in den Ferien trotzdem, die Freundinnen feiern bei einer Geburtstagsparty in einer Hohenstückener Gartensparte. Die Viertklässlerinnen freuen sich auf Badespaß im See und Pool genießen die Zeit mit ihren Eltern. „Ich bin gespannt, was sonst in den nächsten Wochen passiert und mache einfach das Beste aus meiner freien Zeit“, sagt Mira Kühn und lächelt.

Von André Großmann