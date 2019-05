Brandenburg/H

Ein Hauch von Tango erklingt in der Akkordeonwerkstatt von Andreas Sommer. Der 41-Jährige ist der einzige Handzuginstrumentenmacher des Landes Brandenburg und arbeitet hier am Ton eines Bandoneons, das in Südamerika vielfältig verehrt wird.

Weltweites Interesse an Instrumenten

Das Musikinstrument weckt bei Sommers Kunden im asiatischen Raum Begehrlichkeiten und wird nach Südkorea verkauft. Die Arbeiten des gebürtigen Brandenburgers faszinieren Menschen aus mehreren Ländern der Welt, deshalb versendet der Brandenburger Geräte aus der Havelstadt nach Kanada, Japan, Österreich und Norwegen. Andreas Sommer überholt in der Rathenower Straße unter anderem Tastaturen, säubert Stimmstöcke und tauscht Druckknöpfe aus.

Feilen für den guten Ton

Mit einem Rausheber und Kratzer feilt der Akkordeonbauer am idealen Ton für seine Instrumente. Wenn er an der Zungenspitze des Instrumentes kratzt, wird der Ton höher, kratzt er am Stimmzungenfuß, klingt der Ton tiefer. Bei einem Akkordeon mit 120 Bässen muss Sommer per Hand und Gehör 430 Tonzungen bearbeiten.

„Die handwerklichen Arbeiten und das Stimmen der Instrumente machen mir Spaß. Ich höre, wenn etwas nicht hinhaut“, sagt Sommer. In seiner Werkstatt steht neben der steirischen Harmonika eine zweireihige deutsche Harmonika und ein Bandoneon aus dem Jahr 1929. Sommer repariert die historischen Stücke, verlängert ihre Lebenszeit und empfiehlt alle 15 Jahre eine Generalüberholung.

Ein Balg im Spielzeugbus

Mit Schleifmaschinen, Sägen und Pressen baut der Brandenburger neue Handzuginstrumente und erfüllt spezielle Wünsche. So restaurierte der 41-Jährige für einen bayrischen Modellbaumeister einen Spielzeugbus mit installiertem Balg, der das 70 Zentimeter große Gefährt zusammenhält.

Der Wunsch nach einer leichteren Instrumentenbauweise und immer mehr enthaltenen Tönen wird für den Handzuginstrumentenmacher zu einer wachsenden Herausforderung. Bei der Konstruktion sei es wichtig, das Akkordeon dicht zusammenzubauen. „Denn sobald Luft entweicht, kommt kein Ton mehr heraus“, sagt Sommer.

Harmonikabau in Finnland und Norwegen

Der 41-Jährige Instrumentenbauer studierte einst an der Universität Potsdam Geschichte und Religionswissenschaft und sattelte mit Anfang 30 um. Auf einem Brandenburger Flohmarkt kaufte er ein Akkordeon und befasste sich mit dessen Bauweise. In Chemnitz machte Sommer eine dreijährige Lehre zum Handzugsinstrumentenmacher, die er mit dem Gesellenbrief abschloss.

Lehraufenthalte führten ihn dabei nach Norwegen und Finnland, wo Sommer lernte, diatonische Handharmonikas zu bauen. Dennoch war ihm klar, dass er zurück in seine Heimatstadt nach Brandenburg an der Havel will. Sommer spielt selbst kein Akkordeon, ihn begeistern eher die Mechanik und Arbeit mit verschiedenen Materialien.

Pläne für ein Doppel-Piano-Akkordeon

In den nächsten Monaten will der 41-Jährige die verbesserte Variante eines Doppel-Piano-Akkordeons bauen. Für Fans der irischen Folk-Musik arbeitet der Brandenburger außerdem an Harmonikas mit den Holzarten Amaranth und Padouk. Die Einmaligkeit seiner Akkordeonwerkstatt macht Andreas Sommer stolz, er will sein Wissen zum Instrument an Interessierte weitergeben.

Von André Großmann