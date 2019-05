Brandenburg/H

Mit Tempo skatet Christian Heise am Brandenburger Salzhofufer entlang, springt auf die untere Achse seines Boards und hält das Brett mit gekreuzten Beinen fest. Dabei hüpft er gleichzeitig vier bis fünf Mal, versucht sein Gleichgewicht zu halten, lässt das Board fallen, dreht es um und steht wieder auf. „Der Crossfoot Pogo ist anspruchsvoll. Ich versuche so weit wie möglich fehlerfrei zu fahren und kombiniere verschiedene Tricks“, sagt der 38-Jährige.

Christian Heise reist nach Kanada und nimmt an der WM im Freestyle-Skateboarden teil. Der Brandenburger feilt momentan noch an neuen Tricks und trainiert für den Wettbewerb in der Havelstadt.

WM im Freestyle-Skateboarden

So will Heise beim Wettbewerb „World Round up“ im kanadischen Vancouver punkten. Tausende Fans erleben im Vorort Cloverdale vom 17. bis 19. Mai eine Weltmeisterschaft im Freestyle Skateboarding mit Volksfest-Charakter, der beste Skater gewinnt 10000 kanadische Dollar. Zwei Minuten hat der Brandenburger Zeit, um die Jury in zwei Wettbewerbsläufen von seinem Können zu überzeugen. Die Mitglieder bewerten Schwierigkeitsgrad, Vielfältigkeit der Tricks, Style und den Gesamteindruck des Laufs.

Jeden Tag muss sich Heise für die nächste Finalrunde qualifizieren und hat deshalb eine Wettkampfstrategie. „ Bei der ersten Qualifikationsrunde für die Startreihenfolge am Samstag versuche ich, nicht direkt zu gut zu fahren. Wenn man oben landet, kann man tief fallen“, sagt der Brandenburger. Samstag und Sonntag will er aber Vollgas geben und in das Finale einziehen.

„Da muss wirklich jede Bewegung geplant sein, einfach drauf losfahren klappt nicht“, sagt Heise. Er betont, dass die Lenkung härter als üblich ist und die Abstimmung des Boards und der richtige Achstenstand zueinander noch wichtiger als sonst ist. Das Freestyle Skateboarding ist einer der ersten Skate-Disziplinen, die nur auf ebener Fläche ohne Rampen und andere Hindernisse gefahren wird.

Der Boden wird zur Herausforderung

Die Fahrt auf dem polierten Hartboden mit glatter Fläche wird für Christian Heise in Kanada zur besonderen Herausforderung. „In Brandenburg gibt es nicht annähernd einen vergleichbaren Boden, auf dem ich trainieren könnte“, sagt der Havelstädter. Deshalb beklebt Heise Ecken des Skateboards mit Schuhkleber, um ein starkes Rutschen zu vermeiden, verwendet weichere Rollen und reist früher an, um sich an die Gegebenheiten zu gewöhnen. „Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, deshalb baue ich manchmal auch Tricks wieder aus der Wettkampfkür aus“, sagt er der MAZ.

Heise skatet seit dem Jahr 1992 und nahm bislang an über 115 Wettbewerben teil. Als Jugendlicher hätte er sich nicht vorstellen können, mal Skate-Profi zu werden. „Ich kann jedem nur empfehlen, genau das zu machen, worauf ihr im Leben Lust habt“, sagt er der MAZ. Für ihn ist Skaten mehr als ein Sport, schafft Respekt und verbindet Menschen verschiedener Nationen.

In Brandenburg an der Havel sieht der 38-Jährige das Potenzial für weitere Skate-Veranstaltungen. Nachdem die Stadt im Mai 2017 das Aus für ein Outdoor-Zentrum bekannt gab, hofft Heise auf ein Happy End und wünscht sich bessere und modernere Möglichkeiten für Rollsportler in der Stadt. In den nächsten Tagen trainiert Heise weiter am Salzhofufer. „Es braucht die perfekte Mischung“, sagt er und feilt an neuen Tricks und der Optimierung seines Skateboards.

Von André Großmann