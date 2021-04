Dieser Kasten verbindet Wenzlow mit dem Rest der Welt

Wenzlow

So schnell kann das gehen. Nur wenige Tage nach der Entscheidung über den Ausbau des schnellen Internets hat die Deutsche Glasfaser GmbH nach Ziesar in Wenzlow den zweiten Glasfaser-Hauptverteiler aufgebaut. Und zwar auf kommunalem Grund und Boden in Nachbarschaft des Feuerwehrgerätehauses. Weil der Schwertransport samt Kran ausreichend Arbeitsfreiheit vor den Einfahrten brauchte, wurden die Wenzlower Einsatzfahrzeuge zuvor auf den Bereitstellungsplatz verlegt. So bliebt während der Aufbauarbeiten die Einsatzbereitschaft gewährleistet. Der Hauptverteiler ist das künftige Herzstück des Wenzlower Glasfasernetzes. In dem Modul, dem sogenannten „POP“ (Point of Presence), laufen alle Anschlüsse zusammen.

Für den Datenverkehr

Der Verteiler leitet den ankommenden und abgehenden Datenverkehr weiter und verbindet Wenzlow mit dem Rest der Welt. Projektleiter Mirko Ertel zeigte sich mit dem Verlauf der ersten Herausforderung zufrieden: „Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit Ortsbürgermeister Randy Matthies und dem Amt Ziesar.“ Die Verwaltung hatte namens der drei Kommunen Ziesar, Wenzlow und Wollin einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen, um den Ausbau zu unterstützen. Entscheidend für den Start war jedoch, dass sich rund 40 Prozent der Haushalte für einen Vertragsabschluss mit dem Unternehmen entschieden. Erst damit war für den Investor, der ohne Fördermittel baut, die Wirtschaftlichkeit der Breitbandversorgung gegeben.

Von Frank Bürstenbinder