Dieses Brautpaar aus Radewege lässt sich von Corona nicht entmutigen

Brandenburg/H

Aus der Not eine Tugend zu machen, darauf verstehen sich Mathias und Doreen Elflein ganz hervorragend. Und so staunten die Bewohner von Radewege nicht schlecht, als das frisch vermählte Hochzeitspaar im kalten Dezember mit einem Bollerwagen voller Spirituosen und festlicher Kleidung (plus Pelzmantel) durchs Dorf zog. Abstandskonform konnte so mit Nachbarn und Freunden im Freien angestoßen werden.

Eine Lösung, die Schule machen könnte: Festliches 'Spazierengehen' nach der Trauung. Quelle: privat

Ausgerechnet am 12. Dezember 2020 wurden der 49-Jährige und seine aus Neustrelitz stammende Gattin getraut, „als vermutlich letztes Paar, das in Amt Beetzsee vom Standesamt 2020 überhaupt noch vermählt wurde“, wie sich Elflein erinnert. Zusammen mit ihren sieben Kindern und dem einen oder anderen Radeweger, der zum „Treppenbier“ im Freien aufschlug, wurde es für die Familie trotz (oder gerade wegen) aller Umstände ein unvergesslicher Tag.

Zwei Hochzeiten auf einen Schlag

Mit bewundernswertem Optimismus plant das Paar nun auch seine kirchliche Trauung, Corona hin oder her. In einer Zeit, da viele Paare ihre Hochzeit absagen oder verschieben, keine Selbstverständlichkeit. „Leute, die heiraten wollen, würden damit vielleicht auch allgemein besser umgehen, wenn die Politik nicht so eine Kaugummi-Strategie daraus machen würde,“ geben sie zu bedenken. Mathias Elflein ist bereits in der St. Gotthardkirche getauft und konfirmiert worden, und so fiel die Wahl des Trauortes nicht schwer.

Auch der Hochzeitsstrauß darf nicht fehlen. Quelle: privat

Auch das Datum ist – rein zufällig – wieder eines, das man sich leicht merken kann: Am 17. Juli wird Pfarrer Philipp Mosch nicht nur diese Trauung leiten, sondern auch die von Mathias Elfleins Eltern. Die hatten im Jahr 2020 nämlich ihre Goldene Hochzeit feiern und sich nach 50 Jahren zum zweiten Mal das Ja-Wort geben wollen. Nun holen sie das mit der kirchlichen Zeremonie in diesem Jahr nach. Mit dem Fotostudio Reich ist auch schon ein Fotograf für den Termin gefunden.

Die Braut, die sich was traut: Ein Hochzeitsfoto im Wintermantel können wohl die wenigstens Ehefrauen vorweisen. Die Elfleins haben dem Wetter getrotzt und auch im Freien einen tollen Tag verbracht. Quelle: privat

Kaum Veranstaltungsorte mit freien Terminen

Einen Ort für die anschließende Feierlichkeit zu finden, sei gar nicht so einfach gewesen, berichten die Ehegatten. „Viele Locations waren entweder durch die vielen verschobenen Hochzeiten aus dem letzten Jahr ausgebucht. Oder sie wollten keine Reservierungen annehmen, weil sie nicht sagen können, ob ihre Gastronomie im Juli überhaupt noch existiert.“ Durch den guten Draht zu Mathias Elfeins ehemaligem Arbeitgeber hat es dann doch noch geklappt. Nach der Trauung soll auf dem weitläufigen Domstiftsgut Mötzow gefeiert werden – sofern es das Infektionsgeschehen und die diesbezüglichen Corona-Verordnungen dann überhaupt gestatten.

Mit diesem prächtig geschmückten Bollerwagen wurde nach der Trauung durchs Dorf gezogen - die Not macht eben auch bei Hochzeiten erfinderisch. Quelle: M. Elflein

„Wir gehen einfach davon aus, dass es stattfindet, und planen felsenfest damit“, sagt der gelernte Bäckermeister der MAZ auf die Frage, ob es einen Plan B gebe. „Natürlich ist unseren Gästen freigestellt, ob sie kommen möchten, oder nicht.“ Da auch Gäste aus ferneren Ecken der Republik geladen sind, drückt das Paar fest die Daumen, dass nicht nur das Feiern im Freien, sondern auch die Unterbringung von Touristen bis dahin wieder möglich sein wird.

Wer im kalten Dezember heiratet, sollte sich für Feierlichkeiten im Freien warm anziehen. Die Elfleins haben das Beste aus der Situation gemacht. Quelle: privat

Von Moritz Jacobi