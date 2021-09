Brandenburg/H

Gwendolyn Rautenberg (20) hat in diesem Sommer ihr Abitur am Oberstufenzentrum „Alfred Flakowski“ abgelegt. Einen großen Teil ihrer Freizeit verbringt sie damit, sich bei der Initiative „Fridays for Future“ zu engagieren. Die junge Frau ist eine der FFF-Sprecherinnen in der Stadt Brandenburg an der Havel, sie ist auch bundesweit in diesem Thema vernetzt.

Klimapolitische Ziele

Nun trifft sie als Überraschungsgast auf die CDU-Direktkandidatin Dietlind Tiemann, die 2017 das Direktmandat im Wahlkreis 60 erringen konnte. Gwendolyn Rautenberg hält sich auch nicht lange mit freundlichen Vorgesprächen auf, sie kommt gleich zur Sache: „Sie haben bereits eine lange politische Karriere hinter sich, nennen sie mir drei zentrale klimapolitische Ziele ihrer Arbeit.“

Technik noch nicht ausgereift

Ausstieg aus der Kohle, aus allen fossilen Energieträgern – das will auch Tiemann, ohne Wenn und Aber. Bei den anderen beiden Punkten macht sie Einschränkungen: „Natürlich müssen wir über neue Antriebe für unsere Fortbewegungsmittel nachdenken. Aber man darf es nicht übers Knie brechen, häufig ist die Technik noch gar nicht ausgereift.“ Als erfahrene Kommunalpolitikerin will sie natürlich auch lokale Luftreinhaltepläne, „aber sie müssen umsetzbar sein, sonst taugen sie nichts“.

Gegen Klimapaket gestimmt

Warum sie dann gegen das Klimapaket der Bundesregierung im Bundestag gestimmt habe, insistiert Rautenberg. Weil auch das Bundesverwaltungsgericht es für nicht ausgereift gehalten und daher zurückgewiesen habe, mit der Aufforderung, es bis 2022 nachzubessern, kontert Tiemann.

Atomstrom von den Nachbarn

„Das kann doch aber keine Begründung sein. Länder wie Schweden und Dänemark gehen längst voran, warum lässt sich Deutschland abhängen?“ Gwendolyn Rautenberg lässt nicht locker. Auch Dietlind Tiemann versucht, argumentativ zu antworten. „Das Konzept ist nicht ausgereift. Wir wissen, dass der Kohleausstieg alternativlos ist. Im nächsten Jahr steigen wir zudem aus der Atomenergie aus. Gleichzeitig bauen unsere Nachbarn an den Grenzen munter neue AKW. Und wir kaufen dann von ihnen unseren fehlenden Strom.“

Alternative Verfahren prüfen

Man dürfe auch nicht Technologien in Bausch und Bogen verdammen, es gebe mittlerweile ziemlich sichere Verfahren, dass man beispielsweise abgebrannte Atombrennstäbe noch einmal verwerten könne, um Energie aus ihnen zu gewinnen. Doch solche Diskussionen würden derzeit kaum zugelassen.

Die CDU mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier behinderten gerade den Kohleausstieg, man hätte auch ein Datum vor 2038 benennen können, wendet Gwendolyn Rautenberg ein.

Brandenburg an der Havel ist Stahlwerkstadt

Die ehemalige Oberbürgermeisterin Tiemann zieht das Thema auf die lokale Ebene: „Wir sind eine Stahlwerksstadt, zur Wende war die Stadt klimatechnisch am Boden, das Wasser viel zu warm, viel zu viele Schmutzpartikel in der Luft, weil nachts die teuren Filter abgeschaltet worden sind. Heute sind die Umweltauflagen so hoch, dass dies gar nicht mehr möglich ist.“ Aber den riesigen Energiebedarf bei der Stahlherstellung könne man gar nicht durch Windkraft abdecken.

Windkraft vor die Wand gefahren

„Doch können wir, sie wird nur nicht weiter ausgebaut“, fährt die Umweltaktivistin der Politikerin in die Parade. „Die Windkraftindustrie ist vor die Wand gefahren worden, dabei wird gerade die Region Berlin-Brandenburg am härtesten vom Klimawandel betroffen sein, sagen zuverlässige Studien.“

EEG-Gesetz wird immer dicker

Tiemann bestätigt, das der Windkraftausbau zu schleppend gelaufen ist und in der Bevölkerung kaum Akzeptanz erfährt. „So lange wir Abstandsflächen zu Naturschutzgebieten definieren, aber nicht zum Menschen, wird sich daran nichts ändern.“ Das Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG habe ursprünglich mal einen Umfang von zwölf Seiten gehabt, jetzt seien es mehr als 500.

Wasserstoff-Produktion wäre besser

„Das ist ein Bürokratiemonster, beim Fördern der Photovoltaik-Anlagen haben wir ordentliche politische Arbeit geleistet. Aber bei der gesamten Energieerzeugung gilt, dass es an Speichern und an neuen Übertragungsmöglichkeiten fehlt. Besser wäre aus meiner Sicht ein groß angelegtes Produzieren von Wasserstoff“, sagt Tiemann.

Kohleausstieg bis 2030

Einig sind sich die beiden Kontrahentinnen beispielsweise beim Öffentlichen Nahverkehr und beim Regionalverkehr – was möglich und finanzierbar ist, sollte auch umgesetzt werden. Gwendolyn Rautenberg lässt beim Kohleausstieg nicht locker, sie will das bis 2030 erledigt wissen. „Wir investieren immer noch in Kohle und sind damit nicht mal mehr weltmarktfähig.“

Auf Tiemanns Gegenfrage, woher die Energie kommen soll, wenn alle Kraftwerke vom Netz gehen, kontert sie mit einer Machbarkeitsstudie der Universität Wuppertal, ohne näher auf deren Inhalte einzugehen.

Jetzt ist historischer Wendepunkt

„Die Situation macht mir Angst. Nach zweieinhalb Jahren Fridays for Future sagt Wirtschaftsminister Jörg Steinbach immer noch, man müsse beim Klimaschutz noch abwarten. Wir stehen an einem historischen Wendepunkt, Entscheidungen müssen in dieser anbrechenden Wahlperiode getroffen werden“, fordert Gwendolyn Rautenberg.

Fridays for Future steht keiner Partei nahe

„Ich weiß, dass ich persönlich Verantwortung trage, auch wenn ich mich manchmal gegen den Mainstream stelle“, sagt Tiemann. Völlig überrascht ist sie über die Reaktion der jungen Frau, die vehement bestreitet, den Bündnisgrünen nahezustehen. „FFF steht keiner Partei nahe, alle haben sie Defizite in Sachen Klimaschutz und Zukunftspolitik.“

Von André Wirsing