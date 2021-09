Brandenburg/H

Dietlind Tiemann (CDU) hat den erneuten Einzug in den Deutschen Bundestag als Direktkandidatin für die CDU im Wahlkreis 60 klar verpasst. Im MAZ-Gespräch verrät sie nun, wie ihr künftiges politisches Leben aussieht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie geht es bei Ihnen politisch weiter, werden Sie sich nun auf die Stadtpolitik konzentrieren?

Ja, das werde ich. Ich bin gewählte Stadtverordnete und arbeite zudem noch in verschiedenen Gremien, diese Arbeit möchte ich fortsetzen. In der SVV habe ich meinen Mitstreitern unter Verweis auf meine fehlende Zeit viel zugemutet, beispielsweise, indem sie die Ausschussarbeit für mich mit wahrgenommen haben. Jetzt biete ich dort meine Mitarbeit an, wenn beispielsweise Parteifreunde etwas kürzer treten wollen.

Fühlen Sie sich auch im Rückblick ein wenig im Stich gelassen, beispielsweise in der Stadt Brandenburg an der Havel, in der sich Ihre Fraktion zurückgehalten hat mit dem Hinweis, die Oberbürgermeisterin wird es schon richten?

Ich hatte den Auftrag, über viele Jahre in der Verantwortung zu stehen. Die Fraktion hat sich natürlich auf die Oberbürgermeisterin, den Oberbürgermeister verlassen, erst auf mich, dann auf Steffen Scheller. Das war auch gut so. Doch jetzt brauchen wir ein Zusammenrücken, die Fraktion muss aktiver werden. Wir haben Themen zu besetzen wie Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit in der Stadt, gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt.

Welche Themen gibt es konkret darüber hinaus?

Wir müssen ganz klar wirtschaftliche Ziele verfolgen – in der Stadt wie auch im Bund. Und wir müssen konkret hier auch die Vorhaben umsetzen, die von den Mitgliedern längst beschlossen worden sind. Ich denke da an Parkhäuser unter dem Neustädtischen Markt, am Hauptbahnhof und auch für das künftige Packhofquartier.

Sie haben sich immer sehr für die Gesundheitsstadt Brandenburg an der Havel eingesetzt, ist da alles in Ordnung?

Der Standort hat eine gute Entwicklung genommen, aber wir werden uns verstärkt um den Klinikum-Campus kümmern müssen – hinsichtlich der Finanzierung und auch der Rolle der Medizinischen Hochschule. In der öffentlichen Diskussion verblasst die MHB, weil mit den Kohleausstiegs-Milliarden fast nur noch vom neuen Universitätsstandort Cottbus die Rede ist und die MHB ein Anhängsel werden soll.

Neben der Gesundheit war im Wahlkampf auch immer die Wirtschaft Ihr Thema.

Ja, wir müssen uns verstärkt um junge Unternehmen kümmern, beispielsweise die im Netzwerk Havelvalley. Ich habe das Gefühl, sie haben weder eine richtige Bleibe noch finden sie Gehör. Das Fördern wird eine Aufgabe von Bund, Land und Kommunen sein. Wenn das Land die Tesla-Batteriefabrik mit 300 Millionen Euro fördern will, muss es auch Zuschüsse für heimische junge Unternehmen geben.

Von André Wirsing