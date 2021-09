Dietlind Tiemann: Das schnelle Eingeständnis einer Niederlage

Brandenburg/H

Am Ende machte es die CDU kurz, aber sicherlich nicht schmerzlos: Gegen 20 Uhr trat der stellvertretende Kreisvorsitzende Walter Paaschen im Raumquartier in der Packhofstraße vor die rund 70 Anhänger, als gerade einmal gut die Hälfte der Stimmbezirke im Wahlkreis 60 ausgezählt waren: „Wir haben die Wahl verloren. Wir haben sie in allen Kompetenzfeldern verloren und müssen unsere Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen.“ Dietlind Tiemann kann nicht zum zweiten Mal nach 2017 in den Deutschen Bundestag einziehen.

Fast 20 Jahre die Stadt geprägt

Zu groß waren zu diesem Zeitpunkt bereits die Prozent-Unterschiede zur SPD-Newcomerin Sonja Eichwede. „Dietlind Tiemann hat fast 20 Jahre lang das Leben in Brandenburg an der Havel entscheidend mitbestimmt.“ Als Beispiel nennt Paaschen die Bundesgartenschau 2015, die der Stadt und der Region einen bedeutenden Wachstumsschub verschafft habe.

Fehler in der Politik-Darstellung

Paaschen benennt auch die Fehler, die aus seiner Sicht gemacht wurden: „Wir haben uns nicht so dargestellt, wie wir wirklich sind. Wir müssen unsere Positionen klar machen, auch wenn sie manchen weh tun und uns ein eisiger Wind ins Gesicht schlägt. Aber das kann uns nicht so tief runterziehen wie diese Wahl.“ Paaschen nennt als Beispiel den Auftritt des teils umstrittenen Polizeigewerkschafters Rainer Wendt, der in Werder (Havel) deutlich gemacht habe, dass die CDU sich auch wieder auf Fragen der inneren Sicherheit beziehen müsse.

Innere Sicherheit wird zum Thema

Das greift auch Tiemann in ihrer kurzen Rede auf. Sie habe am Sonnabend ein Konzert in der Johanniskirche besucht, währenddessen hätten grölende Jugendliche die Veranstaltung gestört und vor der Tür jede Menge Müll hinterlassen. Der Sicherheitsdienst schließlich habe der Kandidatin angeboten, sie zu ihrem Auto zu begleiten. „Wenn wir schon so weit sind, wissen wir, was wir zu tun haben.“

Besser als die Landes-CDU

Ihr Resümee des Wahlabends und den Dank an die Mitstreiter hatte sie mit den Worten eingeleitet: „Wir haben verloren. Wir haben ein Ergebnis eingefahren, das ein Stück vorhersehbar war.“ Sie habe zwar besser abgeschnitten als die anderen CDU-Bewerber im Land, doch seien die Ergebnisse beschämend. „Wo sind wir angekommen, wenn die zweitstärkste Kraft in der Landesregierung nur noch 14 bis 15 Prozent einfährt?“ Das reicht noch nicht einmal für einen indirekten Einzug in den Bundestag über die Landesliste, obwohl sie persönlich um fünf Prozentpunkte besser als die Landes-CDU dasteht.

Ursachen auch im Bund

Die Ursachen für den Verlust zögen sich vom Bund übers Land bis in die Kommunen. Im Bund sei zwar Armin Laschet als Spitzenkandidat nominiert worden, doch habe man diejenigen, die ihn in die Bewerberposition gehievt hätten, sich beim Wahlkampf auf der Straße nicht sehen lassen. Es sei zudem bedenklich, dass die AfD im Land der CDU sogar den zweiten Platz streitig mache – kein Christdemokrat hat ein Direktmandat errungen, nur vier oder fünf hätten es auf einen zweiten Platz geschafft, häufig habe es nur zum dritten Platz hinter der AfD gereicht.

Nicht ernst gemeinte Drohung

Sie selbst werde sich nun mehr dem „häuslichen Bereich“ widmen, sagt Dietlind Tiemann und spricht Ehemann Klaus-Peter direkt an. Der lächelt nur, schließlich weiß er auch, dass seine Frau keine ist, die sich nur ins Privatleben zurückzieht – als Kreisvorsitzende der CDU, als Stadtverordnete und als Mitglied in unzähligen Gremien wird sie noch häufig genug unterwegs sein.

Zu lange Einzelkämpferin

Minutenlanger Applaus folgt, alle Gäste stehen, als sich die gescheiterte Bewerberin für die Unterstützung bedankt. Doch es gibt auch Nachdenklichkeit. Der Stadtverordneten-Fraktionschef Jean Schaffer sagt zwar, die Fraktion sei breit aufgestellt, wolle nun aber ihre Kompetenz stärker nach außen zeigen. In der Tat hat sie sich jahrelang erst aufs Zugpferd Tiemann, nun auf Rathauschef Steffen Scheller verlassen – nach dem Motto: „Sie werden das schon machen“. Mit eigenen Anträgen und Initiativen trat die Fraktion nur selten in Erscheinung.

Und Tiemann allein war diesmal gegen den Trend der letzten Wochen machtlos. Doch steht sie nicht allein: Holte die CDU 2017 noch neun von zehn Direktmandaten, ist es diesmal kein einziges.

