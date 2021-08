Dietlind Tiemann zur Greenpeace-Kritik: „Ich bin nicht klimaskeptisch“

Brandenburg/H

Das Kurzporträt, das die Umweltschutzorganisation Greenpeace von ihr zeichnet, findet überhaupt nicht das Gefallen von Dietlind Tiemann (CDU) Auf Anfrage der MAZ reagiert sie auf die jüngste Greenpeace-Veröffentlichung, die sie als eine der schlimmsten Klimabremser der Großen Koalition hinstellt.

Wie bewerten Sie die Greenpeace-Veröffentlichung, besonders den auf Sie bezogenen Beitrag und die Beschreibung als klimaskeptische Querdenkerin?

Dietlind Tiemann: Greenpeace hat in den vergangenen Jahrzehnten die Gesellschaft für den Umweltschutz sensibilisiert. Davor habe ich Respekt. In jüngerer Zeit fallen sie leider durch Farbattacken wie am Großen Stern mit mehreren Unfällen oder durch den jüngsten „Protest“ beim EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich, als der Pilot mehrere Menschen verletzte, auf. In die gleiche Kategorie fällt diese Veröffentlichung.

Inwiefern treffen die dargestellten Tatsachenbehauptungen zu?

Ich bin nicht „klimaskeptisch“. Ich stehe aber einer Politik kritisch gegenüber, die ein Thema zur Absolutheit erklärt. Zusätzlich beziehen sich Teile der Quellen auf Zeitpunkte vor meiner Wahl, diese Positionen betreffen mich somit nicht. Von Klimanotständen halte ich auch nach wie vor wenig, da sie reiner Aktionismus sind. Klimaschutz funktioniert durch tatsächliches Handeln, nicht durch Papiertiger.

Warum haben Sie 2019 gegen das Klimaschutzpaket votiert und in diesem Jahr gegen das angepasste Klimaschutzgesetz?

Beides habe ich in einer Erklärung zum Plenarprotokoll begründet. Gegen das Klimaschutzpaket habe ich 2019 gestimmt, da unter anderem kein Vorschlag zur Steigerung der Akzeptanz von Windkraftanlagen für die Bürger vor Ort mit in das Gesetz aufgenommen wurde. Für mich ist das ein wichtiger Baustein, die Menschen mitzunehmen. Das angepasste Klimaschutzgesetz aus diesem Jahr halte ich für zu übereilt. Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht zwei Jahre zur Umsetzung eingeräumt. Die tiefgreifenden Einschnitte in alle Sektoren sollten nach einer breiten Diskussion erfolgen und nicht im Hauruck-Verfahren.

Haben Sie in irgendeiner Form auf die Greenpeace-Veröffentlichung reagiert und, falls ja, wie?

Mir geht es um Themen – wirtschaftlicher Aufschwung, Gesundheitsversorgung in Stadt und Land, Unterstützung beim Ehrenamt – das sind die Dinge, auf die die Menschen im Wahlkreis Antworten haben wollen. Nicht auf persönliche Angriffe.

Von Jürgen Lauterbach