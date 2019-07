Brandenburg/H

Es wird eng am 1. September. Die Umfragen zur Landtagswahl sind mies und langsam macht sich im Lager der SPD Sorge breit, dass 30 Jahre nach der Wende viele Jobs und Privilegien in Gefahr sind. „Das ist angekommen“, sagt Ralf Holzschuher, der nach drei Legislaturperioden nicht wieder für den Landtag kandiert.

Prominente Unterstützung

Statt seiner geht Britta Kornmesser ins Rennen und sie hat prominente Unterstützung an ihrer Seite an diesem Montagabend im Gasthaus an der Näthewinde. Gekommen ist Ministerpräsident Dietmar Woidke. „Langer, wir müssen reden“, heißt das Format. Der MP hat Zeit mitgebracht, geht von Tisch zu Tisch der gut 80 Gäste. „Ich hab Lust weiterzumachen und ich habe ein gutes Gefühl“, sagt er, auf die Gefahr angesprochen, im September die Staatskanzlei zu verlieren.

Auf seiner Wahlkampftour stellte sich Dietmar Woidke Montag in Brandenburg an der Havel zuerst den Fragen der Landtagsdirektkandidatin Britta Kornmesser (SPD) Quelle: Rüdiger Böhme

Brandenburg an der Havel war die Stadt, die maßgeblich dazu beitrug, sein wichtigstes Projekt der Wahlperiode zu beerdigen: Die Verwaltungsstrukturrefom samt Eingliederung der kreisfreien Städte. Den massiven Widerstand im Blick hatte Woidke die Reform gestoppt. Schadet das dem Land? Nein, sagt Woidke. Das Konzept, das die Landesregierung verfolgt habe, sei zehn Jahre alt gewesen und unter der Prognose entstanden, dass die Bevölkerung im Land weiter abnehme und das Geld spärlicher fließe.

„Schwierigste Entscheidung“

Beides sei so nicht der Fall, nun werde man auf die interkommunale Zusammenarbeit setzen und dafür sorgen, dass sich Landes- und Kommunal-Ebene nicht weiter auseinander entwickeln. „Das war ein Weg in die falsche Richtung und der Stopp war die schwierigste Entscheidung meiner beruflichen Karriere“, räumt er ein. Heute sei er froh, den Schritt gegangen zu sein, „auch wenn ich das ein paar Monate früher hätte machen sollen.“

Lob für Scheller

Die Stadt Brandenburg sei ein Paradebeispiel dafür, wie die Zusammenarbeit auch ohne Reform gelingen könne, sagt Woidke und legt den Arm um Britta Kornmesser. Der Blick ins Land zeige, die dynamischsten Städte seien jene, in denen die Kommunalvertretungen parteiübergreifend zusammenarbeiten und „die Stolz auf ihre Städte sind“. Diese Zusammenarbeit scheine in Brandenburg möglich. Das Miteinander mit dem neuen Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) beschreibt Woidke als „absolut verlässlich und freundschaftlich.“ Man arbeite „sehr, sehr gut zusammen.“ Mit Britta Kornmesser, so wird er nicht müde zu betonen, könne die Stadt eine „starke Vertretung im Landtag bekommen“ und zitiert das polnische Sprichwort: „Was der Teufel nicht schafft, schafft eine Frau!“

Signale für die Region

Projekte, die die Stadt und die Region brauchen und für die er sich mit Kornmesser verwenden wolle, gäbe es zuhauf. Das dritte Zugpaar des RE1 im Stundentakt werde das Land zwingen, in Sachen Verkehrsinfrastruktur aufzurüsten, heißt es – wohl mit Blick auf die Überführung in Wust, auch die Pläne für den zweiten Autobahnanschluss „müssen wir endlich aus der Schublade holen.“ Aufhorchen ließ Woidkes Hinweis, er wolle die Stadt bei ihren Bemühungen unterstützen, eine weitere Bundesbehörde in der Havelstadt anzusiedeln. Konkret wurde Woidke nicht, versicherte aber Scheller seine „volle Unterstützung“.

Immer wieder Thema an den Tischen: Die Sorge, das Land und der Bund würden mit Blick auf das Ende der Braunkohle in der Lausitz den Westen des Landes aus dem Blick verlieren. Dem widerspricht Woidke. 50 000 Industriearbeitsplätze würden in den nächsten Jahren in der Lausitz durch eine politische Entscheidung verloren gehen. Da sei es nur zu begrüßen, wenn sich der Bund zu seiner Verantwortung bekenne und mit massiver Unterstützung den Prozess begleite. Ralf Holzschuher pflichtet Woidke bei: „In den kommenden Jahren wird viel Geld in das Land fließen und die Stadt Brandenburg wird davon profitieren.“

Optimistische Worte Richtung MHB

Die Politik wisse, dass sie die Region nicht abhängen dürfe „wenn sie die Menschen nicht verlieren will.“ Die Teilentschuldung der Stadtkasse, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und das Bekenntnis, den Breitbandausbau „mit 100-prozentiger Abdeckung bis ins letzte Dorf im Land als Daseinsvorsorge“ zu begreifen und nun auch mit jährlich 400 Millionen Euro umzusetzen, seien aus Sicht Woidkes und Kornmessers ein starkes Signal – auch für die Havelstadt.

Nicht gehen will Woidke an diesem Montag, ohne zwei Themen anzusprechen, die ihm wichtig scheinen. Die Medizinische Hochschule (MHB) könne sich der dauerhaften Unterstützung des Landes sicher sein und werde nicht schlechter dastehen, als die Medizinerausbildung künftig in Cottbus. Und auch für die Erzeugung erneuerbarer Energien werde man sich in der kommenden Legislatur verstärkt einsetzen. Industrieunternehmen in der Region wie das „Riva-Stahlwerk erwarten das von uns und wir müssen liefern.“

Von Benno Rougk