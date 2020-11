Diffuser Protest gegen die Corona-Regeln

Brandenburg/H

Zu einer Kundgebung gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind am Montagabend etwa 150 Menschen auf den Neustädtischen Markt gekommen. Die Moderatoren am Mikrofon betonten mehrfach, dass sie keine Corona-Leugner seien und auch nicht zur „Querdenken“-Bewegung gehörten, zudem würden links- und rechtsextremistische Vereinnahmungen nicht geduldet würden.

Wirre Statements

In teilweise wirren und zusammenhanglosen Statements ging es unter anderem um „Freiheit und Demokratie, die wir zurückhaben wollen“ und um „die Kinder, deren Nein nicht gehört wird, wenn sie wieder gegängelt werden“.

Youtuber als Stargast

Nana Modena war einer der Hauptredner bei den Corona-Protesten. Quelle: Rüdiger Böhme

„Stargast“ an diesem Abend war der Youtuber und ehemalige Moderator Nana Modena. Er versuchte, den anwesenden Brandenburgern ein positives Lebensgefühl zu vermitteln, fragte aber gleichzeitig: „Wollen wir, dass unsere Kinder in den nächsten Monaten oder gar Jahren Maske tragen müssen?“ oder: „Wollen wir es hinnehmen, Weihnachten nicht mehr in der Familie zu verbringen?“

Lügen und Halbwahrheiten

Zudem behauptete er, bei der Querdenken-Demonstration in Berlin im August hätten bezahlte Schauspieler versucht, den Reichstag zu stürmen. Das sei inszeniert gewesen, um die Bewegung zu diskreditieren. Auch am vergangenen Wochenende in Leipzig seien es nicht die Demonstrationsteilnehmer gewesen, die für Randale gesorgt haben. Vielmehr hätten sie ein riesiges Herz gebildet. Dass sie sämtliche Abstands- und Vorsichtsregeln außer Acht gelassen haben, sagt Modena nicht.

Corona ist ein Killervirus

Dennoch sind an diesem Montag Organisatoren wie Akteure vorsichtig. Irgendwann gibt Modena zu, „Corona ist ein Killervirus“, um im gleichen Moment in Frage zu stellen, „aber müssen wir deswegen mit Maske durch den Park gehen oder damit Auto fahren?“. Als ob dies jemand verlangt hätte, im normalen Straßenverkehr ist der Mund-Nasen-Schutz bei Alleinfahrenden sogar untersagt.

Polizei-Auflagen werden beachtet

Großen Wert legen die Veranstalter auf die Zusammenarbeit mit der Polizei, die mit zehn Bully-Besatzungen angerückt war – von der Bereitschaftspolizei-Hundertschaft und von der Polizeiinspektion Brandenburg. Ausführlich wird auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen, Kontrollen werden klaglos hingenommen. Ordner versuchen, die geforderten 1,50-Meter-Mindestabstände hinzubekommen.

Bürgerliches Spektrum im Publikum

Für die Polizei ist der Leiter der Brandenburger Inspektion Mathias Tänzer der Chef auf dem Neustädtischen Markt: „Ich sehe ein bürgerliches Spektrum unter den Teilnehmern, alle Schichten und alle Altersklassen sind aus meiner Sicht gut abgebildet.“ Die Veranstalter versuchten sich an die Ansagen der Staatsmacht zu halten, „die von den Organisatoren eingesetzten Ordner machen das auch nicht zum ersten Mal, sie laufen ganz gut“.

Kaum Rechtsextreme

Im Gegensatz zum vergangenen Montag seien auch kaum Rechtsextreme unter den Teilnehmern registriert worden, Christian Kaiser, einst Vormann des verbotenen Bürgerbündnisses Havelland und der Republikaner, war wieder dabei, andere traten kaum ein Erscheinung.

Auch ein Dutzend Gegendemonstranten aus Linksjugend, SPD und Kulturschaffenden verhielt sich friedlich und in gebührendem Abstand.

Ordnungsamt war auch da

Und, oh Wunder –auch das Ordnungsamt war mit drei Mitarbeitern anwesend. Diese griffen aber nicht aktiv ins Geschehen zum Durchsetzen der Corona-Auflagen ein. Vorige Woche hatte es noch Streit gegeben – die Kommune wollte alle Verantwortung auf die Polizei abwälzen.

